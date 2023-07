La Rioja recibió a Sergio Massa y Agustín Rossi en el Superdomo para apoyar a “Unión por la Patria”

Send an email

Este viernes desde La Rioja se realizó el lanzamiento de la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UP) rumbo a las elecciones PASO del 13 de agosto y luego para las generales de octubre. El acto se realizó ante un Superdomo colmado de público y con asistentes que debieron escuchar los discursos desde afuera del estadio.

La fórmula que integran Sergio Massa (precandidato a presidente) y Agustín Rossi (precandidato a vicepresidente) fueron presentados por el gobernador Ricardo Quintela que fue quien tuvo su cargo la apertura del acto.

«Este es un momento clave para la Argentina donde se va a discutir qué queremos las argentinas y argentinos para nuestro presente y futuro. Están claramente definidos dos proyectos de país. Uno ya lo conocen y es el que proponen los mismos actores que en 2001 y 2015 y que quieren conducir los destinos del país, con métodos que los argentinos ya conocemos y vivimos como el ajuste, el cierre de empresas, salarios a la baja, suspensión de las pensiones, jubilados a la baja y cierre de fábricas. Lo están planteando ahora, debemos trabajar fuertemente en defensa de los intereses de los argentinos», afirmó Quintela.

El mandatario recordó luego la pérdida de puestos de trabajo que se produjo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. «Nos habían dejado una provincia destrozada, la gente estaba desesperanzada y con los brazos caídos. Y desde el inicio de nuestra gestión a eso lo reemplazamos por un modelo de inclusión y de generación de oportunidades para nuestra gente», indicó.

El Gobernador apuntó contra Macri «por la deuda externa que nos dejaron» al tiempo que señaló que esos fondos que el FMI le dio al gobierno de Cambiemos «no está en obras, no está en escuelas, en hospitales ni en caminos».

Quintela dijo además que a la deuda que dejó Macri se le sumó luego la pandemia, las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía histórica que sufrió el país.

«Pese a todo eso, en nuestra provincia logramos recuperar 2.800 puestos de trabajo y creamos otros 3.000 en el Parque Industrial», resaltó.

Luego, el mandatario dijo que en el país «tenemos que construir un Estado fuerte que distribuya los ingresos de manera equitativa».

En ese marco, destacó la figura de Massa en su rol de actual Ministro de Economía de la Nación. «Massa recibió una tonelada de brasas calientes. Tomó el timón y estoy seguro que va a garantizar la educación, la salud y va a sacar a la Argentina adelante», afirmó.

Quintela sostuvo además que «a los peronistas no nos avergüenza ayudar a los pobres». «El peronismo busca la inclusión y por eso es este proyecto. Queremos un gobierno que ponga orden, pero con inclusión, con salud y educación, con alimentación para nuestros hijos», añadió.

El Gobernador dijo que «la gente requiere de gobiernos justicialistas que son los que generan condiciones favorables para que tengan un presente distinto al que tuvieron sus padres y para que sus hijos tengan un futuro mejor que el que ellos tienen».

A su vez, dejó en claro que él no está en contra del mercado de capitales. «Yo estoy a favor del mercado de capitales, por eso tantas fábricas se han radicado acá. Pero la diferencia con ellos (Juntos por el Cambio) es que ellos no van a construir escuelas porque no les es rentable. Ellos buscan la renta financiera y nosotros buscamos la renta social. El Estado tiene que garantizar los servicios y abrazar a toda la población», aseguró.

El mandatario expresó también que «el Salario Básico Universal garantizará que ningún riojano ni riojana va a tener un ingreso menor al valor de la Canasta Básica».

Además, fustigó a la oposición desde donde se cuestiona que el Estado asista a los sectores vulnerables. «Todos piden, la diferencia es que el pobre pide para que coman sus hijos y para la receta de los medicamentos. En cambio, el rico pide que le bajen los impuestos y que le suban los servicios para engrosar sus bolsillos y sus utilidades», expresó.

La fórmula Massa – Rossi

Por su parte, el precandidato presidencial de UP, Sergio Massa arrancó su discurso elogiando la gran convocatoria que tuvo el acto y la presencia de la ciudadanía riojana en el Superdomo.

«Los riojanos están presentes en el sueño de la Patria federal, en el sueño de futuro y están listos para ir a las urnas el 13 de agosto para que el pasado no vuelva a gobernar la Argentina», aseguró Massa ante un Superdomo colmado.

Massa disparó contra la gestión de Cambiemos que gobernó el país entre diciembre de 2015 y 2019. «Dejaron a la Argentina con un ancla de 45.000 millones de dólares de deuda, con 33.000 pymes menos, con 250.000 empleos menos, con la deuda en pesos defaulteada, con los jubilados sin programas de medicamentos, sin la computadora para nuestros pibes y ahora nos quieren dar clases de cómo gobernar», fustigó.

El precandidato presidencial coincidió con Quintela al manifestar que en la actual gestión del presidente Alberto Fernández se debió hacer frente a «la pandemia, a las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia; y a la peor sequía de la historia y acá estamos, de pie, para construir el futuro de nuestra Patria», indicó.

Massa ponderó el crecimiento y el desarrollo que tuvo La Rioja durante la gestión de Quintela. «La Rioja es dueña de una parte del futuro de la Argentina. En el Norte Grande de la Argentina, en la capacidad de trabajo de nuestro pueblo, está una parte del futuro del país y a ese futuro lo tenemos que construir juntos», expresó.

Luego, el actual Ministro de Economía resaltó el valor del trabajo porque «es el instrumento más importante para la movilidad social ascendente».

Asimismo, dijo que el 10 de diciembre próximo, cuando gane la Presidencia, se discutirá un nuevo Pacto Federal. «Los quiero convocar en que a partir del 10 de diciembre empecemos a discutir en la Argentina un nuevo Pacto Federal para que los riojanos no tengan que andar como mendigos en el Congreso pidiendo lo que les corresponde. Llegó la hora de empezar a distribuir mejor, no alcanza con hablar de federalismo. A la Patria federal la construirnos si distribuimos bien», aseguró.

También se detuvo para hablar de la educación en el país y ratificó que defenderá la educación pública, gratuita y de calidad. «La educación es una inversión, ni una beca menos ni una “compu” menos, vamos a defender la educación púbica, gratuita, de calidad e inclusiva. No hay mayor herramienta para combatir la pobreza que la educación», manifestó.

También le dijo al público presente que desde su gestión en la Presidencia se trabajará para avanzar con el proyecto del Corredor Bioceánico. Quiero dejarles mi compromiso de trabajar juntos por la salida al Pacífico porque nos va a permitir que el trabajo y la producción, los minerales y los que produzcan las pymes riojanas salgan a los puertos del Pacífico para poder vender el trabajo riojano al mundo», indicó.

También sostuvo que a los jubilados riojanos «no les van a sacar el programa de medicamentos ni les van a recortar las jubilaciones». «Los vamos a defender», aseguró.

Por último, pidió a la militancia y al público en general que «vayan casa por casa, chacra por chacra, barrio por barrio, fábrica por fábrica, vayan a buscar a los que se ilusionaron en el 2019 y que hoy sienten que les fallamos». «Díganles que les pedimos perdón por los errores pero que nos tocó enfrentar una difícil, y que tenemos por delante una responsabilidad y que solo la resolvemos con el voto. O defendemos la Patria en la que creemos o volvemos al pasado. Sabemos lo que hay que hacer para poner la Argentina en marcha, para recuperar el ingreso y para ser libres y sacarnos de encima aquellos que ellos trajeron y que es el FMI. El futuro es mejor y el pasado no debe volver y depende de nosotros», cerró.

En tanto, Agustín Rossi comenzó su discurso destacando la figura de Quintela. «Es un gobernador que es un ejemplo reconocido nacionalmente por toda la dirigencia del Partido Justicialista y además se anima a dar debate y que a algunos les parecen inconvenientes», dijo.

Además, también avaló el proceso de reforma de la Constitución provincial.

Ya enfocado en la campaña, Rossi dijo que «el peronismo históricamente ha estado resolviendo los problemas de los argentinos y mirando el futuro». «Queremos mirar hacia adelante en los ojos de cada uno de los argentinos. No nos van a llevar al pasado. Y mientras ellos andan discutiendo, nosotros seguimos gestionando y pensando en el 13 de agosto no solo de este año sino también del año que viene. Pensamos en el desarrollo de una Argentina federal e inclusiva», afirmó.

El actual Jefe de Gabinete del Gobierno nacional dijo que con Sergio Massa «tenemos el mejor candidato a presidente que tiene la Argentina». «Massa es el dirigente más preparado, y con más capacidad de gestión porque demuestra que mientras hace campaña gestiona y resuelve los problemas de la Argentina».

Rossi coincidió con Massa en la necesidad de «salir a buscar a todos los compañeros desilusionados y escépticos para decirles que eso que soñaron lo vamos a hacer porque nos hicimos cargo de todo lo que nos dejaron».

Luego, apuntó contra la oposición. «La derecha en la Argentina viene a cara desembozada, viene por los derechos que los trabajadores supieron conseguir a través de sus luchas y que se consagraron a través del peronismo. Y tenemos la obligación de advertirles a los argentinos que de esto se trata. El momento de defender los derechos es ahora con el voto», sentenció.

Finalmente dijo: «Vamos a honrar la herencia de todo lo que construyeron compañeros bajo el liderazgo de Perón y Evita, de Néstor y Cristina. Militen la fórmula Massa Rossi, no por nosotros sino por sus hijos. El sueño que tienen ustedes es el mismo que tenemos nosotros», concluyó.