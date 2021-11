La variante delta avanza en Argentina y enciende las alarmas

Send an email

Los casos positivos correspondientes a la variante delta del coronavirus aumentan en Argentina y cada vez son menos los contagios que poseen un nexo epidemiológico con viajeros, lo que hace suponer que en breve se anunciará la circulación comunitaria de esta temida variante que tiene en vilo al mundo entero. Según el último informe emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, la detección de la mutación de origen indio saltó del 26% al 63%.

Las cifras dadas a conocer a partir de un informe realizado por la cartera sanitaria nacional dan certeza del avance sostenido de la variante delta en nuestro país. Si bien, la campaña de vacunación ha sido exitosa para evitar los casos graves de coronavirus, la presencia cada vez más frecuente de esta mutación enciende las alarmas.

La detección de la mutación de origen indio saltó del 26% al 63%, según el primer informe de noviembre sobre la situación de nuevas variantes del SARS-CoV-2 en la Argentina emitido por el Ministerio de Salud. Mientras que Alpha, Gamma y Lambda registraron caídas que rozan hasta casi el 50%.

LA VARIANTE DELTA ES HASTA 60% MÁS CONTAGIOSA

Los números dan cuenta de un aumento en la detección de la variante delta que supera el 40%. Según el escrito, de hallarse en el 26% de las secuencias genómicas de finales de septiembre, casi un mes más tarde saltó al 63%. En tanto, las otras Variantes de Preocupación (VOC), como la Alpha y Gamma, junto a la Variante de Interés (VOI), Lambda, registraron caídas de hasta casi el 50%.

Un dato que llama la atención de las autoridades sanitarias es el aumento de la circulación de la variante delta en no viajeros. “En la búsqueda activa de casos de variante delta (linaje B.1.617.2) se detectaron 716 casos no relacionados con la importación o en investigación en las siguientes jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán”, afirma el documento.

“La proporción de casos probables de delta entre las muestras analizadas en no viajeros se incrementó de un 33,7% a un 76,8%”, según la información aportada al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS.2.0) por 5 jurisdicciones del país.

El impacto de la variante delta en los vacunados

El avance sostenido de la campaña de vacunación es una de las estrategias más importantes del gobierno nacional para contrarrestar los efectos de la pandemia. No obstante, la vacunación con ambas dosis es efectiva pero existe un porcentaje que igualmente contraerá la enfermedad.

Científicos argentinos señalaron que: los vacunados con dos dosis: sobre un total de 1854 casos, un 54.2% se contagió gracias a la VOC Gamma, un 20% a la VOI Lambda, un 17.8% a la VOC delta, 3.5% a la VOC Alpha y un 0.3% a la VOI Mu. En el caso de quienes recibieron una inmunización parcial (una sola dosis): de 1623 casos, un 61.7% corresponde a la VOC Gamma, un 23.2% a la VOI Lambda, un 8% a la VOC delta, un 5% a la VOC Alpha y un 0.4% a la VOI Mu.

“La distribución de la proporción de variantes prioritarias es de 72% para los casos estudiados no inmunizados y de 74.6% para aquellos con inmunización parcial, mientras que en los casos analizados para la detección de variantes de SARS-CoV-2 con esquema completo de vacunación, la proporción de VOC es de 75.5%”, destacaron. MDZ

