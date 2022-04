Lanzaron el programa Malvinas nos Une en tu barrio

Send an email

Este viernes se lanzó el programa Malvinas nos une en tu barrio, cuyo acto de lanzamiento tuvo lugar en el centro vecinal del barrio Juan Melis, con una actividad que consistió en una charla taller testimonial a cargo del Centro de Veteranos de Malvinas de La Rioja.

El lanzamiento del programa estuvo presidido por la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera; la secretaria de Gestión Política, dependiente de la Jefatura de Gabinete, Alejandra Oviedo; y por el presidente del Centro de Veteranos de Guerra «Un Sentimiento», Eduardo Barrera. Además, estuvieron presentes veteranos de guerra de Malvinas y alumnos de la escuela Juan José Paso y del Colegio provincial Nº 7.

El programa Malvinas nos une en tu barrio también tiene previsto llevar adelante diversas actividades didácticas y un museo itinerante.

Tras la presentación de este programa, Oviedo dijo que los veteranos de la Guerra de Malvinas presentes en este acto «son la historia viva de lo que ocurrió en aquel momento, de lo que los alumnos ven en los libros de historia y en los mapas de geografía». «Las Malvinas son ellos también, son ustedes, son el pueblo, el barrio», expresó.

La funcionaria dijo que los jóvenes «tienen un compromiso para con todo el pueblo argentino y que es llevar el legado de Malvinas». «Las Malvinas fueron, son y serán argentinas y ustedes como jóvenes tendrán el deber moral de transmitirle a las nuevas generaciones qué significa Malvinas para ustedes», aseguró.

En tanto que Teresita Madera agradeció la gesta histórica de los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas a 40 años de aquel conflicto bélico y destacó la decisión del Gobierno provincial de «poner en la agenda de gobierno y agenda pública a nuestros compañeros y hermanos combatientes y caídos en Malvinas con distintas acciones que nos permitieran recordar con mucha presencia y territorialidad los 40 años de Malvinas y que marcó para siempre a nuestra historia».

«Esto significa un símbolo y es la síntesis de Malvinas nos Une y nosotros dijimos Malvinas nos une en nuestro barrio. Acá en el barrio Juan Melis vamos a dar el puntapié inicial de muchas actividades que vamos a estar haciendo en toda la provincia», afirmó.

La legisladora provincial habló de la «importancia de poder transmitir a las nuevas generaciones» lo que significó Malvinas. «La historia que nos atravesó no es solo una cuestión del pasado, sino que también tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro y eso es lo que significa la lucha por nuestras Islas Malvinas, significa esos compañeros que dieron la vida y los que están acá también», sostuvo.

Para Madera, Malvinas «significa la lucha que tiene nuestra Argentina por ser soberana y libre. Las Malvinas significan la lucha por la libertad y la defensa del territorio argentino y hay un compromiso político que nos trasciende a todos para llevar adelante estas luchas que son luchas actuales», cerró.

Por último, la estudiante del Colegio provincial Nº 7, Daniela Sarmiento, dirigió unas palabras al público presente y a los veteranos de guerra en particular. «Estamos agradecidos a ustedes por luchar por nuestra Patria, por hacer lo que debieron. Sé que perdieron juventud, seres queridos, algunos quedaron con traumas, discapacidades y sé que todo eso es difícil y que la sociedad a veces no los apoyó. Por eso queremos incluirlos en la sociedad que en aquel momento no los incluyó. Queremos mostrarles respeto y darles las gracias porque estamos eternamente agradecidos», afirmó la joven.

