“Las notas que obtenga no son tan importantes”, la carta de un director a los padres de sus alumnos

La vuelta a las clases presenciales fue una buena noticia no sólo para los padres sino también para los alumnos que tanto extrañan la rutina y, aunque esto fue beneficioso en la mayoría de las clases, también puede traer sus complicaciones. Por esta razón, el director de una institución decidió compartir una motivadora carta con los padres de sus alumnos que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El objetivo del comunicado del director era incentivar a los padres de sus alumnos a que los acompañen en su regreso a clases y en especial a que los apoyen en la época de exámenes. El educador asegura que no todos los estudiantes tienen las misma capacidades y que una mala nota no siempre significa que el alumno no sea inteligente o no se esté esforzando.

“Estimados padres: los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vayan bien: es comprensible”, comenzaba la carta. “Sin embargo, es muy importante que recuerden por favor que entre los estudiantes que se presentará a dichos exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química”, seguía.“Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡Genial! Pero si no lo hace… Por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada. ¡Es solo un examen! Sus hijos está hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes. Dígale que lo ama y que no lo juzgará”, continuaba.

“Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos sino que realmente se apasionen en aquello que verdaderamente le llene”, cerraba el director de la institución en la motivadora carta. Tras ser compartida en las redes sociales recibió miles de respuesta pero también abrió el debate entre los usuarios.

Muchos usuarios aseguraron que el mensaje del director era inspirador pero otros destacaron la postura excesivamente relajada del educador y aseguraron que éste le resta demasiada importancia a los exámenes. “El señor Amalio es el Director que todos hubiéramos querido tener para no habernos dado por pedidos en muchas materias y que todos tenemos por lo menos un talento pero ahí no lo sabíamos”, aseguró una usuaria.

Sin embargo, otra escribió: “Una cosa es que no saque buena nota aún habiéndose esforzado, ahí tiene toda la razón. Pero otra cosa es que la criatura se rasque las narices todo el curso y luego llore al ver el suspenso, ahí ni minar la confianza ni leches”.

Algunos comentarios que dejaron los usuarios tras leer la carta del director

La respuesta no tardó en llegar. “No lo has entendido, Mónica. El director del colegio no es ni blando ni duro ni mal profesor ni nasa de eso. Es un mensaje mucho más profundo. En fin”, respondió un usuario ante el comentario de la usuaria llamada Mónica.

Fuente: la100.cienradios.com

