Las y los riojanos pueden conocer más sobre la Expedición Zelada – Dávila – Larrahona con la Experiencia Itinerante que se presenta hoy y mañana en el Paseo Cultural Castro Barros

En la explanada del Paseo Cultural Castro Barros, se realizó la apertura formal de lo que se dio en llamar Experiencia Itinerante de la Expedición Zelada-Dávila-Larrahona que cuenta con una muestra fotográfica, la posibilidad de hacer un recorrido virtual 360, la presentación de artistas musicales en vivo y la disertación del historiador Roberto Rojo. Quienes deseen participar de esta propuesta, pueden acercarse a las 20 horas.

En la oportunidad, el jefe de Gabinete, Juan Luna, manifestó que la Expedición “es importante en dos sentidos porque esta es la 13ª edición pero lo es más aun teniendo en cuenta que el último año, por primera vez no se pudo realizar por el tema del Covid”.

Luna apeló a “mantener viva las gestas que hizo el pueblo de La Rioja. Nosotros siempre hacemos referencia a la gesta de nuestros caudillos que por supuesto es lo que nos define en nuestra riojanidad: Facundo, ‘El Chacho’, Felipe, Victoria pero antes de todo ellos está la gesta nacional, de la creación de la Argentina como Nación y en eso, es fundamental la figura de San Martín y hay que poner en valor que las y los riojanos también fueron partícipes de ella”. “Hoy, a más de 200 años, podemos rendirles homenaje y tener la responsabilidad de transmitirles a los más jóvenes qué es lo que hicieron esos gauchos que se jugaron la vida por la libertad de nuestro país”, expresó.

El jefe de Gabinete valoró que “ahora la Expedición se llama Zelada- Dávila – Larrahona por que siempre se habló de Zelada – Dávila que son los que armaron la columna desde el lado argentino pero Larrahona es un chileno que hizo lo propio desde el lado chileno por lo que este hecho viene a las miras de fortalecer la integración binacional entre Argentina y Chile pero también, de La Rioja y Copiapó que son las dos jurisdicciones que tenemos a la Cordillera como punto que nos une”.

A su turno, el ministro de Educación, Ariel Martínez, valoró la Expedición Zelada Dávila Larrahora y las actividades que desde hace 13 años, el Gobierno de la Provincia viene realizando porque “es reivindicar y reconocer un hecho histórico, uno de los aportes de nuestros queridos riojanos y riojanas a la historia de nuestro país”. En ese sentido planteó que volcar los recursos y los esfuerzos para desarrollar este tipo de propuestas “siempre es importante, porque es importante conocer nuestra historia. Nuestra cultura, los hechos y las gestas que son trascendentes para la vida y lo que generaron para nuestra nación lo que nos da sentido de pertenencia”.

Puntualmente, sobre el recorrido que se realiza hasta el Hito Internacional Come Caballo, dijo que “esa es una manera de reeditar y de revivir hechos que fueron trascendentes” a la vez que recordó que “también en el Oeste riojano se plantearon, junto a los intendentes, distintas actividades para que este hecho quede arraigado a nuestra patria, a nuestra patria por lo que siempre es relevante el vínculo que podamos generar con todos los actores referentes de la historia y trabajarlos de manera conjunta”.

Por último el secretario de Políticas Socioeducativas, Duilio Madera, indicó que esta Experiencia Intinerante, se hizo “para que tengamos memoria de lo que fue la gesta, lo importante que fue la participación de La Rioja en la libertad del pueblo latinoamericano”. Para ello comentó que “trajimos fotos de gestas anteriores, de la subida a la montaña donde se puede apreciar la magnitud, la envergadura de lo que es realizar esta reedición porque no es solo conmemorarla año a año sino reeditarla volviendo a transitarla a lomo de mula” y destacó que lo más novedoso es el recorrido virtual 360 “para que puedan ver desde otra perspectiva lo que es esta gesta”.

Luego, de un recorrido por la muestra fotográfica y de vivir la experiencia virtual 360, las autoridades y el público presente pudo disfrutar del espectáculo de Leticia Aranda (voz y caja vidalera), Pablo Núñez (voz y guitarra) y Mauricio Guzmán (guitarra).

Finalmente, el historiador Roberto Rojo, hizo un repaso por la historia de esta gesta sanmartiniana de la que expuso que los expedicionarios “al ver que no podían ir a Lima por el Alto Perú a San Martín se le ocurre esta asombrosa idea, fácil de enunciar pero muy difícil de concretar: llegar a Chile, liberarlo y luego por vía marítima a Perú y hacer lo mismo. Lo hizo, liberó a tres países y en ese contexto se da esta gesta al igual que las otra cuatro expediciones auxiliares y fue hecha por riojanos”.

Resaltó la figura de Nicolás Dávila como el hombre más importante que “se bancó con hombres, con dinero y más, teniendo en cuenta que Zelada, puesto por San Martín, llegó tarde”. “Esta genialidad táctica de San Martín funcionó como una ingeniería de relojería”, señaló y agregó como dato que Nicolás Dávila fue bisabuelo de Joaquín Víctor González. Mencionó que quienes participaron de esta hazaña no eran militares sino gauchos. “Este es un episodio más de la riquísima historia que tiene nuestra provincia”, consideró.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...