Send an email

Lenguaje no verbal: ¿qué hay que hacer en una entrevista de trabajo?

Es cierto que en una entrevista de trabajo los nervios pueden jugar en contra, sin embargo, si podemos controlar nuestros gestos, emociones; seguramente sea un momento muy agradable. El especialista Hugo Lescano, experto en lenguaje corporal y oratoria, contó a La 100 las recomendaciones para ese momento.

El lenguaje no verbal es todo aquello que transmite sin palabras: los gestos, la imagen personal, las posturas personales, la mirada, las expresiones, el tono de voz, la utilización del espacio, el timbre, el uso de silencios, el volumen y la fluidez del habla.

Muchas veces el interrogante en ese momento se centra en qué hacemos con las manos, cómo saludar para no quedar antipáticos ó cómo sentarte. El especialista en lenguaje no verbal, hecha luz a estas respuestas y explicó que con el cuerpo permanentemente contamos cómo nos sentimos. El cuerpo habla.

Recomendaciones de lenguaje no verbal en una entrevista laboral:

1.Cómo saludar a una persona que podría ser nuestro propio jefe: lo importante es “espejarse”, esto quiere decir, realizar lo mismo que el otro. Para eso es necesario esperar un segundo, así podés visualizar qué hace el otro. Es importante replicar lo mismo.

En esta ocasión es necesario no tomar la iniciativa. Cuando quien va a ser tu jefe saluda con la mano, es realizar en espejo lo mismo, es decir, será con la mano también. Esto provoca que las personas no se sientan mal en ese momento.

2. Realizar gestos ilustradores: es importante que se vean las manos, que puedan completar lo que se está diciendo. La advertencia es no realizar gestos exagerados.

Muchas personas cometen el error de no mostrar las manos, de colocarlas por debajo de las piernas, o debajo de las axilas. Es recomendable mostrarlas y mantenerse dentro del marco habitual

Fuente: La100

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...