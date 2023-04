Levantaron las medidas y el lunes las clases serán normales

Send an email

El titular de la cartera Educativa Ariel Martínez, se refirió al nuevo aumento otorgado por el Gobierno de la provincia que incluye al sector docente. Cabe destacar que el gobernador Ricardo Quintela anunció un incremento salarial de 15 mil pesos para el sector docente, salud, seguridad y justicia en distintas modalidades.

En este sentido, el ministro de Educación manifestó que “Estuvimos trabajando todos estos días para concretar este aumento y el gobernador ha generado todas las gestiones y las condiciones necesarias para que esto se pueda llevar adelante. Tuvimos un diálogo permanente con todas las entidades gremiales donde tres de ellas dieron su aprobación y AMP cesó con las medias de fuerza por lo que el lunes los docentes adheridos vuelven a las escuelas».

Asimismo, destacó que “estamos con muchas expectativas, es importante que nosotros podamos ir sumando a la pauta salarial que ya teníamos establecida en enero y cumplir con los acuerdos que se habían establecido”.

Sobre el aumento, Martínez aseguró que “los 15 mil pesos son por cargo y se distribuyen 7.500 al básico y 7.500 remunerativos no modificables; con lo que vamos a pasar a tener un significativo crecimiento del básico para el docente que genera un reconocimiento a la carrera. El básico en diciembre estaba alrededor de 24.900 pesos y hoy con este aumento un docente va a tener un básico de 42.500 pesos”.

“Es un salto más que cualitativo, casi en un 70 % y eso hace también al reconocimiento e impacta en la antigüedad y la zona entre varios componentes que son importantes. Hicimos el primer incremento en enero y habíamos acordado que durante marzo íbamos a restablecer el diálogo para que la provincia pueda obtener la nueva pauta salarial y de esta manera se ha cumplido nuevamente con lo acordado”, agregó el titular.

Del mismo modo subrayó que “el piso salarial que teníamos en la provincia era aproximadamente de 83.000 pesos y en abril no habrá docente que cobre menos de 130.000 pesos de piso, esto es por cargo”.

En tanto el funcionario resaltó que “para nosotros es un salto muy importante y un esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia en un contexto que todos conocemos con las dificultades económicas y financieras a nivel nacional. Un docente con 10 años de antigüedad en diciembre, sin zona, cobraba 93.000 y hoy va a pasar cobrar 136.000 pesos”.

“Todo tiene impacto en el bolsillo, en el básico que hace muchísimo tiempo no se modificaba para brindar el reconocimiento a la carrera docente. La preocupación es de todos, no solo de la comunidad educativa sino de toda la sociedad, el estudiante que no está en el aula, es un tiempo que se debe recuperar. Porque se tienen que generar las condiciones para que puedan seguir desarrollándose”.

Al referirse a la paritaria, Martínez sostuvo que “abrió a fines de febrero para que el primer aumento sea de marzo a abril. Asimismo, el primer aumento fue en enero. No solo fue una pauta salarial de 22.000 por cargo donde 10.000 fueron al básico.

Más allá de lo salarial dijo el ministro que “se habló de un fuerte trabajo de reconocimiento a la carrera 1.200 titularizaciones en secundarias, 400 cargos por desdoblamientos, el desarrollo del concurso docente con más de 600 cargos”.

Al finalizar el funcionario señaló que “se trabajó en una agenda donde se abordaron todos los aspectos de la educación; condiciones edilicias, inauguraciones de nuevos establecimientos educativos, kits escolares, entrega de guardapolvos, y la voluntad de seguir avanzando con el programa Rosario Vera Peñaloza”.

“Necesitamos una clara visión integral y resguardo de la educación pública de la provincia y del país, con las expectativas para que haya una buena recepción de la oferta educativa que tenemos”, cerró.

