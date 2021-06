Liga Argentina de Basquetbol: “Riachuelo comienza a ponerse al día”

Este viernes se enfrentará desde las 19.00 ante Independiente de Santiago del Estero, en uno de los partidos pendientes por la Conferencia Norte.

Luego de la última burbuja disputada a principios de mes en Salta, Riachuelo encara la última parte de la primera fase en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol, donde disputará los tres partidos que tiene pendientes.

Dos de los duelos se jugarán este fin de semana en condición de local y el primero de ellos será este viernes, cuando a partir de las 19.00 se enfrente ante Independiente de Santiago del Estero, en el partido a desarrollarse en el micro estadio del Club Atlético Riojano.

Para la ocasión, el plantel «eterno» se entrenó durante toda la semana en las instalaciones del «Decano», buscando la mejor puesta a punto. Y en ese sentido, el entrenador Fabricio Salas dispondrá de todo el plantel a su disposición, ya que todos los jugadores se encuentran en condiciones óptimas, a excepción del juvenil Agustín Guzmán, quien en la práctica del miércoles sufrió una torcedura, y está en duda para poder integrar la plantilla del equipo riojano.

Cabe recordar que después del partido ante los santiagueños, Riachuelo jugará el sábado a las 19.00, también de local en Riojano, ante Tiro Federal de Morteros. Y luego el sábado de la semana que viene se presentará en Santa Fe, para visitar a Unión.

Otros partidos de la zona

Además del duelo entre riojanos y santiagueños, este viernes a las 18.00, Barrio Parque de Córdoba recibirá en su cancha a Colón de Santa Fe, en otro de los duelos pendientes por la Conferencia Norte.

Además, el resto de los partidos del grupo, que se jugarán en lo que resta del mes, son los siguientes: Deportivo Norte vs. Colón e Independiente de Santiago del Estero vs. San Isidro de Córdoba (domingo 27); San Isidro vs. Villa San Martín de Chaco (martes 29); Deportivo Norte vs. Ameghino de Villa María, Colón vs. Sportivo América y Echagüe de Paraná vs. Unión (miércoles 30).

