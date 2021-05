Lionel Scaloni convocó a los locales y hay tres jugadores de River

Send an email

El entrenador de la selección argentina entregó la nómina de convocados del fútbol local de cara a los duelos a disputarse en los primeros días de junio

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, entregó este lunes la lista de convocados del fútbol local de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022 que se disputará a principios de junio. El DT decidió citar a tres jugadores de River, quienes en los próximos días se unirán a los que ya habían sido llamados del exterior.

El arquero Franco Armani, el lateral Gonzalo Montiel y el delantero Julián Álvarez son los futbolistas que vestirán la camiseta albiceleste en los duelos ante Chile (3 de junio) y Colombia (8 de junio). El guardameta se reintegró a los entrenamientos del Millonario este lunes tras superar el covid-19, mientras que Cachete aún permanece aislado por haber dado positivo del virus. El joven atacante, en cambio, fue uno de los pocos integrantes del elenco de Núñez que no se contagió y tuvo un partido consagratorio ante Independiente Santa Fe, cuando los dirigidos por Marcelo Gallardo ganaron con Enzo Pérez en el arco y sin suplentes.

La sorpresa de esta nómina es la ausencia del arquero Esteban Andrada, habitual convocado por Scaloni. Esta vez el DT decidió no citar al guardameta de Boca, que quedó postergado en su equipo luego de haber sufrido covid-19 y que parece haber perdido la titularidad a manos de Agustín Rossi. De esta manera, los cuatro arqueros para los duelos de Eliminatorias serán Agustín Marchesín (Porto), Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Udinese) y el mencionado Armani.

Con los tres jugadores de River se completa una lista de 33 nombres para enfrentar a la Roja y a los Cafeteros. De los citados del exterior, que fueron anunciados el pasado 16 de mayo, resaltan los nombres del capitán Lionel Messi y el regreso de Sergio Kun Agüero. Entre las sorpresas está Nahuel Molina (ex Boca, Defensa y Justicia y Rosario Central), de gran presente en el Udinese de Italia. Además, habrá otros tres jugadores que harán su debut en el ciclo de Scaloni: Emiliano Buendía, del Norwich City de la Premier League, Cristian Romero (ex Belgrano de Córdoba y Genoa) y José Luis Palomino (ex San Lorenzo, Argentinos Juniors, Metz de Francia y Ludogorets de Bulgaria).

El miércoles comenzarán a llegar los jugadores de cara a la doble fecha de Eliminatorias y la Copa América. Para minimizar riesgo de contagio en protagonistas, staff técnico y empleados, la Asociación del Fútbol Argentino montó una impactante estructura siguiendo recomendaciones y protocolos, que incluye 17 motorhomes, departamentos montados en “cubos” y carpas para los espacios comunes.

Por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina se medirá ante Chile el próximo 3 de junio desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cinco días más tarde, el conjunto nacional enfrentará a Colombia a las 20 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Los encuentros servirán de preparación, además, para la Copa América que se disputará desde el 13 de junio solo en Argentina luego de que Colombia fuera dada de baja como sede. Una vez que terminen los compromisos de Eliminatorias Scaloni deberá presentar la lista definitiva de 23 jugadores para este certamen (ya presentó una preselección de 43 nombres).

Argentina no juega desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando le ganó 2 a 0 a Perú, en Lima, con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez. El 26 y el 30 de marzo de este año debería haber jugado los clásicos ante Uruguay, en Santiago del Estero, y Brasil, en Recife, pero se suspendieron ante la negativa de los clubes europeos a ceder a sus futbolistas por los cuidados derivados de la pandemia de Coronavirus. Esas fechas se encuentran aplazadas y se aguarda por su reprogramación.

Share this: Twitter

Facebook