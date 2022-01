Send an email

Lionel Scaloni no viajará a Chile con la Selección Argentina tras dar positivo en el test PCR de Covid 19

El entrenador no podrá entrar al país trasandino al igual que Pablo Aimar. Alexis Mac Allister también dio positivo y Emiliano Buendía está aislado por ser contacto estrecho.

Crédito: Gentileza

El Litoral en

Argentina enfrenta a Chile este jueves por Eliminatorias Sudamericanas y el entrenador, Lionel Scaloni junto a su ayudante de campo, Pablo Aimar, no podrán estar presentes en el partido.

El entrenador argentino confirmó en rueda de prensa que Pablo Aimar se encuentra aislado en su casa por ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid y que él ya atravesó los días de aislamiento pero continúa arrojando resultado positivo en los test PCR.

Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte del cuerpo técnico afirmó el DT a la vez que comentó que Alexis Mac Allister dio positivo de Covid – 19 y por ésto se encuentra aislado al igual que Emiliano Buendía quien es contacto estrecho.

El entrenador dejó en claro que se siente bien y que está en condiciones de estar con los jugadores en los entrenamientos, sin embargo, lo que no puede hacer es entrar a Chile con PCR positivo.

Por otra parte, Lionel Scaloni confirmó que tiene el equipo decidido pero que no va a darlo hasta que los jugadores no lleguen a Chile y superen los test PCR que deben hacerse.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/338361-lionel-scaloni-no-viajara-a-chile-con-la-seleccion-argentina-tras-dar-positivo-en-el-test-pcr-de-covid-19-eliminatorias-sudamericanas-deportes-eliminatorias.html]

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...