Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria y explicó la verdad detrás de su decisión

Fue una historia de amor intensa que duró más de 2 años y medio y que la hizo muy feliz. Sin embargo, Lizy Tagliani anunció este viernes que lleva casi 2 meses separada de Leo Alturria. «Él no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte», explicó.

Más allá de haber puesto fin a la relación amorosa, Lizy aclaró que mantiene una hermosa amistad con él y agregó; «Fueron años de mucho amor, fue una hermosa historia que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido».

Y cerró con su habitual buen humor: «Fuimos muy felices en pareja y lo seguiremos siendo como amigos si Dios quiere… Lo cuento para que me escriban los solteros, jajajaja».

La historia de amor comenzó en 2019 cuando Leo fue a participar del ciclo ’El precio Justo’. El flechazo fue mutuo pero él no se animó a decir nada sino que fue Lizy quien dio el primer paso: «Le escribí por Instagram y arreglamos la primera cita», confesó.

Después de ese primer encuentro, no se separaron más. Al principio, tuvieron que enfrentarse a toda clase de prejuicios, incluso hubo quienes le dijeron a la conductora que él era ’un cazafortunas’ que la estaba usando para hacerse conocido, algo que a ella le dolió especialmente. Sin embargo, el amor pudo más y lograron construir una hermosa relación que hoy llegó a su fin.

Fuente: Pronto

