“Llega muchísimo dinero a La Rioja y sin la fiesta de los funcionarios la plata alcanza para aumentar los salarios”

Felipe Álvarez caminó nuevamente las calles de Chilecito junto a su candidato a intendente, Martín Bersezio. Se reunió con comerciantes, docentes, personal de salud, vecinos y emprendedores.

Durante la visita, los candidatos a gobernador e intendente de Chilecito y referentes de Juntos por el Cambio en La Rioja, ofrecieron una conferencia de prensa. Allí, Felipe Álvarez destacó la importancia de dejar atrás las costumbres de la vieja política y la necesidad de tener gente nueva en los equipos. En este sentido, señaló que en todas las listas de su espacio político están cumpliendo con este compromiso.

«Si buscamos resultados distintos, no podemos seguir repitiendo las fórmulas del pasado. Tenemos que cortar con las costumbres de la vieja política y para eso necesitamos gente nueva en la política. Es a lo que nos comprometimos y hoy en todas las listas lo estamos cumpliendo», afirmó Álvarez.

Además, destacó la importancia de que haya federalismo y que los recursos lleguen al interior. «Hoy La Rioja está en condiciones de duplicar el salario básico de todos los trabajadores provinciales y municipales. Si se reciben alrededor de 15 mil a 16 mil millones de pesos por mes y menos de la mitad se destina al pago de salarios, claramente se puede dar ese aumento. ¿Cómo? Con los mismos recursos que recibimos de Nación, cortando con los shows, eventos deportivos a los que no va nadie, empresa de aviones, pistas de aterrizaje… Si cortamos con la fiesta de los funcionarios la plata va a alcanzar», afirmó.

El candidato a gobernador también hizo hincapié en la importancia de votar con otra mirada y confianza en el futuro en estas elecciones, para que no ganen los mismos de siempre. «Tenemos que animarnos como riojanos a salir adelante. Estoy completamente convencido de que una provincia mejor es posible. Pero para eso, tenemos que votar distinto estas elecciones, para que no ganen los mismos de siempre», enfatizó.

Sobre el proyecto político que encabeza, Álvarez destacó que la gran ventaja es que no le deben nada a la política y que su único compromiso es con la gente. «La gran ventaja de este espacio es que no le debemos nada a la política. No tenemos ningún compromiso ni con la vieja política ni con los mismos de siempre. Nuestro único compromiso es con la gente», aseguró.

