“Llegué a pesar 120 kilos”: Javier Milei contó la drástica decisión que tomó para poder alimentar a su perro Conan cuando se quedó sin trabajo

El economista y diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, brindó este martes una entrevista radial en la que se refirió, entre otros temas, al estrecho vínculo que lo une a su perro, Conan. A modo de ejemplo, reveló la drástica decisión que tomó para poder alimentarlo cuando se quedó sin trabajo y también les respondió a quienes cuestionan la relación que tiene con sus mascotas. Además, analizó la coyuntura económica y detalló cuál sería su plan de acción de ser elegido presidente.

Ante la consulta en Radio con Vos sobre sus perros, Milei recordó que la mayoría de ellos tienen nombres de economistas. “Mis nietitos se llaman Murray, por Murray Rothbard; Milton, por Milton Friedman; Robert, por Robert Lucas; y Lucas, también por Robert Lucas. “Conan es mi hijo y sus hijos mis nietitos. Los trato como si fueran de mi familia”, explicó.

Frente a esta afirmación, le preguntaron si no creía que tal percepción de sus mascotas podría ser vista como “un problema” por sus eventuales votantes, a lo que contestó: “¿Cuál es el problema de que tenga tanto afecto por mis perros? En términos de escalas humanas no son mi hijo ni mis nietos, pero en términos de afecto podrían serlo”.

Y tras ello agregó: “Vos tenés que tener en cuenta que cuando yo me quedé sin laburo y tenía la guita de la indemnización, saqué la cuenta para saber cuánto tiempo iba a tardar para volver a conseguir laburo y dije: ’Me va a ir mal y va a tardar el doble’. Y en ese contexto las restricciones eran: el paseo de Conan no se toca y la calidad de la comida de Conan no se toca. No se tocaba ninguna de las cosas de Conan. Me daba a mí para comer una pizza por día. Y desayunaba, almorzaba y cenaba con pizzas, por eso llegué a pesar 120 kilos”.

Luego, remató su alegato en respuesta a sus posibles detractores: “¿Cuál es el problema de que uno quiera a sus seres queridos de esa manera? Lo mismo haría por mi hermana también”.

Análisis económico y eventual presidencia

En otro tramo de la entrevista, al libertario le consultaron sobre las nuevas medidas del Banco Central (BCRA) para restringir la salida de dólares por el pago de importaciones. Entonces, indicó: “Cuando vos ponés restricciones en el mercado de cambios, lo que estás manifestando es que tenés un problema de exceso de demanda. Los mecanismos para restringir eso son distintos. Para mí el mecanismo de mercado y de la libertad es que se ajuste vía precios”.

Después, añadió: “No es que esto no va a tener consecuencias, sino que van a ser mucho peores que la propia devaluación, porque vos lo que hacés en el fondo es exacerbar el exceso de demanda en el mercado de divisas. Y ese exceso de demanda tiene como contraparte un exceso de oferta en toda la economía”.

Más tarde, a Milei le preguntaron qué haría él de ser elegido presidente de la Argentina. Con relación al pago de la deuda en pesos, contestó: “La deuda del Tesoro se arregla con ajuste fiscal. De hecho, cuando yo hablo de reformas de primera generación, la primera es la reforma del Estado. El ajuste no es por cualquier lado, sino sobre las partidas sobre las que roban los políticos. Alcanzaría eliminando de cuajo la obra pública -llevándola a un sistema de iniciativa privada a la echilena- y las transferencias discrecionales. También tenés que terminar con el tema de los subsidios económicos”.

Y profundizó: “Yo quiero una reforma del Estado que permita bajar el gasto público y los impuestos, avanzar sobre el sistema de coparticipación y hacia una flexibilización del mercado laboral, abrir la economía, hacer una reforma monetaria y financiera. Luego, en una segunda generación tenés los programas sociales, el tema jubilatorio, los empleados públicos. Y en una tercera generación reformas más profundas que tienen que ver con la educación, con la salud y con la seguridad”. /La Nación

