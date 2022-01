LNB: Sánchez cree en Riachuelo: «Con el equipo completo vamos a dar un salto de calidad»

Rodrigo analizó lo hecho por el Eterno en esta primera parte de la temporada, habló de las nuevas incorporaciones y su rol dentro del equipo.

Su llegada a Riachuelo generaba expectativas. Quizá no había tenido tantas oportunidades previamente en la elite exceptuando algún paso por Argentino de Junín hace unos años o la reciente pasada temporada en la que defendió los colores de Oberá, pero su rol y oficio como obrero ya era muy bien conocido, su contracción al trabajo de manera intachable y ejemplar, y un jugador que de darse algunas condiciones dentro del juego se sabía que podía dar un paso adelante para transformarse en una pieza importante dentro de la rotación riojana. Hablamos de Rodrigo Sánchez, el rosarino que apostó por sumarse al debutante de la Liga y se convirtió en una rueda de auxilio crucial.

Ya desde el inicio de la 2021/22 comenzó a dar chispazos de su evolución. Había tenido una buena última campaña en OTC siendo pieza importante (10.0 puntos y 4.9 rebotes en su paso por el Celeste) pero definitivamente este año creció. Viene rompiéndola, no se esconde y brilla dentro de un equipo con varias figuras de experiencia y talento, se alimenta del plantel que lo rodea y disfruta con un juego mucho más maduro, más amalgamado, de mayor aplomo y con fundamentos que elevan su conceptualidad. Promedia 12.6 puntos y 5.3 rebotes por presentación, alzándose como el segundo mejor anotador del equipo y el tercer máximo rebotero entre sus compañeros.

A pocas horas de finalizar el 2021, Sánchez se animó a brindar un panorama sobre la actualidad del Eterno. Comenzó la charla dando su parecer sobre lo hecho por el equipo en este último tramo de diciembre: «Vamos por buen camino, hicimos un gran segundo tiempo en Olímpico que nos permitió terminar ganando y con récord positivo. Igualmente me hubiese gustado ganar alguno de los otros dos juegos de visitante, pero creo que con el equipo completo vamos a dar un salto de calidad».

Además, agregó: «Lo mejor que tiene el equipo es cuando jugamos dinámico y podemos correr la cancha, eso sumado a una buena defensa. Esos atributos hicieron que podamos mostrar lo mejor del equipo. Con la ficha que sumamos seremos un equipo más largo y nos va a potenciar».

Con respecto a su llegada a una institución debutante, el alero dejó una reflexión satisfactoria, valorando el trabajo que se realiza desde el club y la dirigencia para darle comodidad y todas las herramientas que necesitan los jugadores para poder llevar a cabo su trabajo. Eso sin dudas, para una entidad que está dando sus primeros pasos en la máxima categoría, es importante. Y por supuesto que esto hace que su decisión por aterrizar a tierras riojanas sea un camino acertado.

«La estructura me sorprendió para bien, llegar a un equipo nuevo en la categoría no es fácil, se formó todo de la mejor manera para que podamos trabajar cómodos de local y de visitante. La plaza creo que es muy buena y hay que cuidarla, por suerte los resultados se están dando y la gente acompaña mucho. Siempre es importante el acompañamiento de todos. Tanto del gobierno como del público. En un primer momento tuve un poco de incertidumbre por ser un club y una ciudad que no conocía. Pero me sorprendió todo para bien y es un lugar en el cual se puede trabajar cómodo. Tanto los dirigentes como la gente de La Rioja nos han tratado de forma extraordinaria», comentó.

Por último, se refirió sobre su rendimiento en estos primeros 11 partidos: «Personalmente me siento muy cómodo tanto en lo individual como en lo grupal. Creo que si el equipo gana y juega bien nos va a ir bien a todos, eso es lo más importante».

Informe: Prensa Riachuelo.

