Los anuncios del Presidente desde Olivos

Estuvimos evaluando la situación de la región y como seguir adelante. Tuve largas teleconferencias con los gobernadores que tuvieron mucho crecimiento de casos. Este es un gobierno de un presidente y 24 gobernadores, por lo que hemos acordado como seguir adelante

Me preguntaba como proponerles seguir adelante en este tiempo que viene, que es distinto, un tiempo que en algunos lugares se han vuelto crítico pero que a la vez es un tiempo de más esperanza, porque hemos logrado acuerdos con la universidad de Oxford y Astra Zéneca para que la sustancia central de la vacuna se producto en la Argentina y nuestro país pueda contar con la vacuna muy pronto. Eso, por primera vez, nos deja ver un horizonte.

Ahora ya sabemos que en los primeros meses del año entrante podremos contar con la vacuna, lo que nos podrá librar de la incertidumbre que tenemos. Pero debemos ser prudentes porque el virus todavía está entre nosotros. Pero a pesar de que tenemos un horizonte más cierto, el problema lo tenemos, está presente, y en muchos lugares el riesgo aumenta. Y los que hacemos aumentar el riesgo somos nosotros.

📌 CONTAGIO / RIESGOS

El riesgo de que pensemos que esto ha pasado es lo peor que nos puede pasar. Vamos a ver como el virus se ha expandido en muchos lugares del país. América Latina se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Hay que preservarse evitando el contacto con otros. Los adultos mayores y los que tienen enfermedades prevalentes son los que más riesgos corren y que no tenemos más remedio que pedirle la máxima prudencia a la hora de encontrarse con otros, hasta que llegue la vacuna.

Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentena, porque la gente circula, porque los negocios se han abierto, porque la actividad industrial hoy en día está funcionando por encima del 90%. La realidad es que está en nuestras manos cuidarnos, ya no depende de una decisión política de un presidente o un gobernador. Para muchos esto se ha convertido en un tiempo en el que no sienten la libertad de acercarse a sus afectos, y es algo que extrañamos todos. Pero no tenemos más soluciones que decirles que en esos encuentros el riesgo se potencia enormemente”.

📌 RELAJAMIENTO DE LA CUARENTENA

Los problemas de contagio ocurren en encuentros sociales. Y nunca hay que olvidarse que esta es una enfermedad es una enfermedad que a veces enferma y no da síntomas. Ayer en la charla con los gobernadores hubiera querido que muchos argentinos que reniegan de estas ideas que propongo hubieran escuchado hablar al gobernador de Jujuy, hubieran escuchado hablar al gobernador de Santiago del Estero acerca de cómo se precipitaron los casos. Jujuy tiene el 93% del sistema de salud ocupado.

Jujuy fue una provincia que durante más de 100 días no tuvo un caso. Jujuy se ofrecía para que lo equipos de fútbol vuelvan a entrenar. Un día dos jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron el virus, y así está Jujuy.

Ese riesgo está en muchos lados porque la circulación local del virus hoy alcanza a 14 provincias argentinas. Yo creo que nosotros tenemos que entender la dimensión del problema y con eso siento que estoy cumpliendo con la regla bioética que tuve que estudiar como abogado en aquel curso que di por el año 85, y quiero decirles la verdad.

📌 VACUNA / FABRICACION

Hoy tenemos una ventana de esperanza. La realidad es que, en silencio, trabajando con México, con Astra Zéneca y Oxford logramos ser con México los productores de la vacuna para América Latina y darle una solución a todo nuestro continente.

Tengo una inmensa alegría que la historia haya puesto juntos a la Argentina y México a producir la vacuna que resuelva el problema de América Latina. Estoy feliz de esa unión que nos deparó la historia. Y estoy feliz que salga de MabXience el componente central de la vacuna, que es uno de los laboratorios que con Axel inauguramos al comienzo de la gestión. Y que Astra Zéneca haya elegido esa empresa por su desarrollo científico, donde además trabajan un montón de investigadores del CONICET.

Silenciosamente estuvimos trabajando en la vacuna y lo anunciamos cuando pudimos anunciarlo. Y ahora les digo que estamos trabajando para que lo antes posible tengamos la vacuna. Yo confío que eso puede ocurrir durante el primer trimestre de año entrante.

📌 SITUACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Ayer hablé con los gobernadores todas esas provincias que viven incrementos de casos importantes, y entre todos conversamos sobre lo que estamos pasando. Todos atribuyeron el aumento de contagio a la mayor circulación.

En Córdoba, cuando detectan un foco, ponen en cuarentena estricta a todo el barrio afectado. Y eso han hecho en Santa Fe y en Entre Ríos. Han focalizado los lugares de infección y han sido muy estrictos. En Córdoba multan las reuniones de personas. Todos estuvieron de acuerdo en que el gran problema son las reuniones sociales.

La tasa de incidencia de todas las provincias muestra que todas han crecido. En todos lados se observa un crecimiento de los contagios. Ahora, salvo en Jujuy, el sistema de salud está controlado. Ahora, en Jujuy, desde ayer tienen un equipo de salud del Gobierno nacional para ayudarlos. Vamos a poner todo nuestro empeño para resolver el problema. Pero es un caso paradigmático. Era una provincia que pasó 100 días sin casos, y ahora está así. En la ciudad de Buenos Aires hay cierta meseta alta. Y creo que la provincia va a seguir el mismo circuito, se va a amesetar y luego va a bajar. Pero estemos atentos, estamos lejos de resolver el tema. Si no somos responsables el problema puede potenciarse.

📌 TASA DE MORTALIDAD

La tasa de mortalidad muestra a CABA con la tasa más alta, la sigue AMBA, luego GBA, Chaco, Tierra del Fuego, La Rioja, Neuquén.

Contagios: Chaco tuvo un crecimiento exponencial. Pero gracias a Dios ha logrado amesetar el crecimiento. Pero Jujuy tuvo un crecimiento exponencial desde el desde el 1 de julio al 10 de agosto. Parecidos son los casos de La Rioja, Salta y Mendoza. Entendamos que estamos muy lejos de tener este tema resuelto. Por eso agradezco a cada gobernador y gobernadora porque siento que hablamos el mismo idioma. Y tenemos la misma preocupación y vemos del mismo modo la realidad. Les pido a cada argentino y cada argentina que nos acompañen, que entiendan que tenemos que ser cuidadosos y que, por encima de cualquier discurso de ocasión, esta es la realidad. Ya les dije que mi problema ético lo resolví el primer día. Estamos enfermos, el modo de curarnos es tratar de preservarnos en nuestras casas.

📌 SISTEMA SANITARIO

En cuando a ocupación de camas, CABA ocupa el 75% de las camas. AMBA, el 68%. GBA el 68%. El total del país es casi de 60%. Les pido que este dato no lo olviden, porque acá está el cuello de botella. Quiero cumplir con el objetivo de que ningún argentino que se enferme carezca de atención médica y que el Estado le pueda dar la atención médica que merece. Para que estos números no crezcan entiendan que no es autoritarismo. El riesgo de aumentar los contactos físicos es un problema. Entiéndalo, porque no tengo otra forma de resolverlo. Estamos en un momento en el que todos estamos preocupados y cansados. La verdad es que tenemos que estar muy atentos porque estamos lejos de resolver el problema. Cuando hablo de comienzos del año que viene, hablo de que tenemos 4 meses en el medio. Lo que necesitamos es que el sistema no se sature para que podamos cumplir como cumplimos.

Podemos tener cierta tranquilidad que aumentamos los testeos, que irradiamos el plan Detectar en todo el país, el porcentaje que hay entre tests hechos y contagiados crece porque vamos a buscar a los contagiados. Todo eso está bien, es atender tempranamente la enfermedad. El problema no es solamente el AMBA, el problema se ha diseminado en todo el país. Y por lo tanto tenemos que potenciar todos los cuidados. Y depende de ustedes. No depende de ninguno de nosotros.

📌 DISPOSICIONES HASTA EL 30 DE AGOSTO

Hemos resuelto que vamos a mantener el sistema que hoy tenemos con algunas correcciones hasta el 30 de agosto.

En las próximas horas saldrá el decreto disponiendo cómo será el sistema de aislamiento sanitario de aquí en adelante. El sistema de aislamiento sanitario va a continuar en AMBA en 4 departamentos de Jujuy, en Río Gallegos, en Río Grande Tierra del Fuego. Vamos a sumar a Tartagal, a La Rioja Capital y a Chamical, a la capital de Santiago del Estero y La Banda. Esta etapa va a culminar el 30 de agosto. Por favor, que no nos confundan, que no nos hagan discutir lo obvio, sigamos trabajando juntos, más unidos que nunca para poder pasar este mal tiempo del mejor modo. Y como siempre lo hago, a todos los que han perdido en esta pandemia a un ser querido, mi solidaridad, mi afecto, mi cariño y mi compañía. Gracias a todos y todas.

Los lugares no alcanzados por esta disposición van a seguir el distanciamiento social y vamos a habilitar algunas actividades que necesitan un nivel más de precisión, como los deportes individuales. A los que lo practiquen, les pido que no tengan un tercer tiempo de encuentro social porque ahí el riesgo es grande. Fuera de esos casos, el resto va seguir igual. Agradezco a los gobernadores por trabajar codo a codo para solucionar el problema de los argentinos.

No me obsesioné con la cuarentena, me obsesioné con la salud de los argentinos. No disfruto ninguna cuarentena que no existe, porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Sino, salgan a las calles y vean los negocios abiertos y a la gente circular. Sepan que en esa circulación el riesgo existe. Este mensaje es también para los jóvenes. No quiero aburrir con la retórica, pero ustedes tienen mucho que ver en no promover reuniones clandestinas donde el acercamiento es inevitable.

Hoy estamos un poco mejor, porque con el trabajo que hicimos podemos atender a los argentinos que necesitan atención. Y con el silencioso trabajo que hicimos con la vacuna tenemos un horizonte que nos da la esperanza de que vamos a poder recobrar los abrazos y la cercanía que no tenemos hoy.

📌 NUEVAS DISPOSICIONES HASTA EL 30 DE AGOSTO

«Nunca restringimos libertades, cuidamos la salud de la gente. En verdad acá no hay libertades en juego, lo que hay es lo que nos pasa cuando enfrentamos una enfermedad y el mundo está enfermo. Hay cosas que debemos dejar de hacer. Seguramente si tengo diabetes me dirán no comas dulces, y con eso no me sacan libertades. Me están cuidando. Todos los que estamos acá entendemos que esta es la única medicina que tenemos.

Estoy muy contento por lo que hemos podido por Oxford, con Astra Zéneca, con el Gobierno de México, con MabXiencie. Además, estoy contento porque cuando la pandemia empezó y tuvimos la primera reunión del G20 reclamé que todos los avances científicos en materia de vacunación de coronavirus se socialicen, que todos tengamos acceso. Y estoy orgulloso porque todo esto es un proyecto sin fines de lucro que permite llegar a la vacuna bajo precio. Y que la Argentina sea parte de ese proyecto me enorgullece y a todos nos tiene que enorgullecer. Pero la vacuna todavía no está y va a demandar tiempo. No nos olvidemos, mientras, que la vacuna somos nosotros y nuestro comportamiento».