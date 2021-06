Los graves problemas económicos que atraviesa Roberto García Moritán, el marido de Pampita Ardohain

La modelo y su marido serán padres en breve de una nena. Los restaurantes de él, al borde de la quiebra.

La pandemia se ensañó con muchos sectores, pero especialmente con el gastronómico. Bares, restaurantes, cafeterías y demás reductos de ese tipo vieron recortadas sus actividades de manera parcial o total. Algunos hacen delivery, otros «take away», están los que ponen algunas mesas en la vereda pero todos, absolutamente todos, enfrentan el mismo dilema: cómo seguir sin restringir personal ni salarios, lo que parece difícil.

Roberto García Moritán es el marido de Pampita y el padre de la nena que espera la modelo y jurado de La Academia de Showmatch, pero antes de ser todo eso era uno de los empresarios más fuertes de ese rubro tan golpeado por las restricciones y los permanentes confinamientos. Sus dos restaurantes, Tanta y La Mar, integraban todos los «top ten» de comederos top más visitados de Buenos Aires. La gente iba, charlaba, se reía, elegía los manjares, se llenaba el estómago y vaciaba sus bolsillos o sus tarjetas de crédito.

Pero claro, las épocas de bonanzas se fueron yendo a medida que crecían contagiados y fallecidos. Cada parte del Ministerio de Salud fue una nueva barrera para el regreso a la actividad, y los dos bistrós hace un año y medio, casi, que funcionan con alteraciones. Hubo un momento, unos meses que fueron entre el último trimestre del año pasado y el primero de este, en el que la cosa «caminó» un poco más, pero la segunda ola fue demoledora.

Lo que pasó en el último mes y mes y medio fue un golpe de nocaut como el que no hubo en la «pelea» entre el ex campeón Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul. Los restaurantes de Moritán no resistieron el nuevo embate y el esposo de Pampita -ex marido de la millonaria Milagros Brito, con quien tiene dos hijos- tuvo que tomar decisiones drásticas y dolorosas con una parte del personal, según lo que informa la tradicional sección La Pavada, del diario Crónica. Incluso, hasta hubo algunos conflictos por lo que estaba sucediendo.

Obviamente, Pampita jugó un rol importante en estos momentos críticos. De alguna manera, ella es la que «para la olla» en estos momentos en un hogar donde los gastos son infinitamente más altos que los que puede tener cualquier hogar de clase media o media baja. Por ejemplo, el fastuoso triplex que alquilan en el límite entre Palermo y Belgrano tiene un costo que supera los 10.000 dólares mensuales.

En la actualidad, Pampita tiene dos programas (conduce Pampita online y participa en el jurado de La Academia) pero tiene «miles» de maneras de sumar ingresos tanto por su profesión de modelo como con sus redes sociales, donde alguna vez se dijo que un posteo suyo cotizaba en los 500.000 pesos, aunque algunos lo ubican en una cifra aún mayor. En ella se apoya Moritán, mientras cruza los dedos y reza para que la campaña de vacunación avance rápidamente y vuelva un poco de la vieja normalidad. Como todo el mundo. /Paparazzi

