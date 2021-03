Los hijos de Lady Di van de mal en peor: la nueva grieta entre Harry y William tras entrevista

Send an email

Harry y Meghan durante la entrevista que dieron a Oprah Winfrey.

La entrevista que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle le brindaron a la presentadora norteamericana Oprah Winfrey -y que saldrá al aire en breve-, al parecer, no habría hecho más que complicar la relación entre el noble y su hermano William.

Los duques de Sussex no informaron a la familia real el contenido de la conversación con la presentadora estadounidense. «Harry y William no han hablado durante algún tiempo, y que Meghan hable sobre su relación o relaciones con la familia real con Oprah no ayudará», expresó una fuente cercana.

«Las cosas siguen mal entre ellos, aunque ambos quieren reparar ese vínculo fraternal. William no sabe lo que le ha dicho a Oprah, ninguno de los miembros de la familia real lo sabe. Lo descubrirán al mismo tiempo que todos los demás, aunque dudo que lo vean», agregó.

La entrevista, de dos horas, se verá el próximo domingo por el canal norteamericano CBS. Según se anticipó, Markle será el eje de la charla y Harry aparecerá como muestra de apoyo a su esposa. Aún no se sabe qué emisora del Reino Unido proyectará la entrevista.

Se sabe que tanto la BBC y la ITV están interesadas, al igual que el canal Discovery. Sin embargo, la BBC no estaría dispuesta a pagar la fuerte suma que piden desde Estados Unidos.

«No se trata solo del dinero, se trata de que la mayor audiencia posible del Reino Unido escuche lo que Meghan tiene que decir”, señaló una fuente cercana a la familia real.

“Aunque se sabe que el programa está diseñado especialmente para Estados Unidos, Meghan se sintió silenciada durante mucho tiempo en el Reino Unido y muchos consideran que esta es su oportunidad de expresar su opinión”, señaló la misma fuente.

Si bien en su momento se dijo que habían cobrado una gran suma de dinero, luego trascendió que ni Harry ni Meghan, que actualmente esperan a su segundo hijo, recibieron remuneración por brindar la entrevista. /BigBang

