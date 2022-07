Los mejores consejos para perder peso si pasas de los 40 años

Aunque no lo creas y sientas nostalgia por el pasado, alcanzar la madurez tiene muchos beneficios, empezando por la sabiduría obtenida gracias a la experiencia. Además, también gozarás de mucha más autoconciencia: te conoces mejor a ti mismo y tus límites, has pasado por enormes dificultades para estar donde estás ahora y las has superado con aplomo y voluntad.

Sin embargo, hay que reconocer que tu estado físico ya no es el de antes. Uno de los cambios más típicos una vez llegas a los 40 años es el descenso del ritmo metabólico, lo que puede provocar que mantenerte en el peso adecuado sea cada vez más difícil. El cuerpo ya no quema grasas a tanta velocidad como lo hacía hace años.

Pero a pesar de ello, adelgazar a edades avanzadas no es tan difícil como parece. Tan solo necesitas una gran capacidad de esfuerzo y sacrificio para adquirir una dieta saludable y hacer actividad física con más frecuencia. Recuerda que las condiciones físicas de cada uno son algo muy personal y exclusivo, por lo cual debes buscar cuál es el método que mejor se adapta a ti. Y, sobre todo, consulta con tu médico de cabecera para cualquier cambio que quieras dar. Aquí van una serie de consejos, recopilados por la revista ‘Health’.

Reduce cantidad, no carbohidratos

Los carbohidratos son el combustible del cuerpo, por lo que por nada del mundo deberías restringirlos en exceso de tu dieta. Entre ellos destacan la fruta, los cereales enteros, las patatas. Muchos de ellos también contienen vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Si no tomas la cantidad de carbohidratos suficiente podrás sufrir problemas de salud como estreñimiento o fatiga.

Lógicamente, si pasas de los 40 años y quieres adelgazar, deberías disminuir su consumo. La mejor solución será optar por aquellos que más beneficios reporten a tu cuerpo o de mayor calidad. Y, sobre todo, ingerirlos como complemento, más que como plato principal. Recuerda también que no debes sufrir en exceso, pues si no sacias tu hambre correrás el riesgo de que los antojos sean más frecuentes.

Más verduras

Tus mejores amigas, no solo para adelgazar sino también para llevar una vida saludable. “Cuando vayas a ponerte a cocinar, que las verduras sean lo primero que prepares”, aconseja la médica especialista Cynthia Sas. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud aconseja tomar al menos cinco piezas de fruta o verdura al día. Una de las más eficaces en los planes de adelgazamiento bien puede ser la manzana. Este peculiar alimento es muy nutritivo y saciante, y además contiene peptina, una de las mejores sustancias para combatir tanto el estreñimiento como la diarrea. En definitiva, le vendrá genial a tu salud gastrointestinal y a la vez te servirá para adelgazar.

“Combina las verduras con una buena fuente de proteínas magras como pescado o pollo a la plancha, y añádele una buena dosis de carbohidratos saludables”, asevera Sas. “Entonces, estarás creando el equilibrio perfecto de una dieta para reducir peso y a la vez muy nutritiva”.

Nada de alcohol

Este es uno de los productos clave a restringir si quieres adelgazar. Pero también si quieres estar mucho más sano, ya que el alcohol en ningún caso puede ser bueno para la salud. Ya no solo porque contenga un montón de calorías vacías, sino porque ciertos tipos de alcohol estimulan el apetito, lo que hará que acudas a la nevera más de lo debido. Además, cuando lo consumes, la mayor prioridad para el cuerpo es descomponerlo, por lo que el resto de alimentos no se digerirán igual.

En contra de las dietas

La keto, la paleo o la de ayuno intermitente son algunas. Pero muchas especialistas y nutricionistas como Sas no aconsejan seguir ningún régimen hermético y cerrado. “La pérdida de peso saludable no tiene nada que ver con privarse de ciertos alimentos, ya que al final resulta contraproducente”, reitera. “En vez de esto, adopta una mentalidad equilibrada respecto a lo que comes, lo que implica no comer en exceso ni tampoco demasiado frugal. Hay que usar un enfoque nutritivo, no restrictivo”.

Algún capricho no viene mal

Lo malo de ellos es que al final acaben con tus propósitos, pero si los controlas con moderación y tienes fuerza de voluntad para resistir a la tentación, pueden ser muy útiles. Sas recomienda en particular el chocolate negro, ya que además “ayuda a frenar los antojos de alimentos dulces o salados”. También es un potente reductor del estrés. “Cinco tabletas de chocolate negro 70% de cacao contienen menos de 250 calorías, pero proporcionan antioxidantes y fibra, así como magnesio, un mineral ligado a la relajación y a un mejor estado de ánimo”, concluye. Fuente: radiosantiago.cl

