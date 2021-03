Losardo presentó su renuncia como ministra de Justicia y será embajadora en la Unesco

La funcionaria acordó con Alberto Fernández su salida, aunque aún no está su reemplazante.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, presentó su renuncia al cargo y decidió aceptar el ofrecimiento del presidente Alberto Fernández para asumir como embajadora argentina ante la UNESCO.

Así lo informaron altas fuentes de la Casa Rosada, que aseguraron que la salida es inminente, si bien no trascendió aún el nombre de su reemplazante.

En medio de presiones del kirchnerismo para que forzar la salida de Losardo, el presidente Alberto Fernández reconoció que la ministra estaba «agobiada» y que había manifestado su intención de dejar la cartera.

El propio jefe de Estado reconoció además que los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez estaban siendo analizados para cubrir la vacante que dejará Losardo, quien se alejará de esa cartera una vez que el jefe de Estado designe a su reemplazante.

La funcionaria arribará a la Unesco, en París, en las próximas semanas, para ocupar el lugar que dejó vacante Fernando «Pino» Solanas, quien murió el 6 de noviembre pasado luego de permanecer internado varias semanas por coronavirus.

«Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos», había señalado Fernández en una entrevista televisiva.

El mandatario nacional lamentó la salida de su funcionaria y precisó: «Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante».

