LRF: “Al fin se pusieron de acuerdo y habrá futbol”

Los cuartos de final del futbol riojano, se pondrán en marcha entre jueves y viernes. Después que la Policía no autorizaba los partidos con público; primo la cordura y se jugarán con la asistencia del simpatizante.

Hasta ayer, la Comisión de Seguridad de la Policía de la Provincia no autorizaba la realización de los partidos de la Liga Riojana de Futbol con la presencia de futbol y había desechado el escenario de la Cancha Pedro Camilo Alem; para que se jugara el cotejo entre Andino y Estudiantes.

Tras esto los dirigentes de los ochos equipos semifinalistas, se reunieron y acordaron ponerse del lado de Andino y Estudiantes; que no jugarían los cuartos de final, sin la presencia del público y si esto persistía; no les “molestaba” que la Liga o La Rioja; no tenga representante en el Torneo Federal.

Pero las conversaciones del día de hoy, que fueron muchas; derivó que el Presidente de la Liga Gabriel Godoy, se reuniera con autoridades del gobierno y destrabaron el conflicto, y se determinó esta tarde que los partidos se juegan mañana jueves y el viernes en solo dos escenarios que son el Estadio 20 de Agosto del Andino y el Polideportivo Ramón R. Gudiño de Rioja Juniors y la novedad sobresaliente; es que se jugará con público.

Así de esta manera se programa de la siguiente manera los cuartos de final:

Jueves 28: Cancha de Andino: 16 hs. San Martín vs. Independiente

Cancha de Rioja Jr.: 16 hs. Andino vs. Estudiantes

Viernes 29: Cancha de Andino: 16 hs. Tesorieri vs. Rioja Jr.

Cancha de Rioja Jr.: 16 hs. Defensores de la Boca vs. San Francisco

Recordamos que es a partido único, es decir el que gana pasa a semifinales

