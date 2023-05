LRF: “El Torneo Femenino y «Proyecto Inferiores» comenzarán a jugar desde el domingo”

La Liga Riojana de Fútbol, a través del Área de Fútbol Femenino y Divisiones Inferiores, concretó la presentación y el sorteo del fixture de la temporada 2023, por lo que el Torneo de la Liga ya se juega en todas las categorías, divisiones, y en todas las canchas de la ciudad de La Rioja.

El domingo 21 de mayo iniciarán ambas temporadas futbolísticas, en las que 9 clubes en Primera División Femenino y 44 clubes, entre 4° (14), 5° (15) y 6° (15) División; ya conocen a los equipos que enfrentarán en el Torneo Apertura, en cada una de sus categorías.

Marcelo Irungaray, Presidente del Comité Ejecutivo de la Liga Riojana de Fútbol, dio la bienvenida a los juveniles jugadores y jugadoras, y en particular a los clubes Estudiantes y Alianza de Sanagasta, por jugar la primera temporada en Primera División Femenino.

En este sentido, destacó que «el crecimiento del Torneo de la Liga está cimentado en cada una de las categorías, por lo que la relevancia de jugar consolidar la formación y el desarrollo del fútbol riojano».

Asimismo, Tobías Albarracín, Director Deportivo y Coordinador del Torneo «Proyecto Inferiores» precisó que «el objetivo de la Liga Riojana es formar personas y jugadores», al tiempo que agregó que «la conducta y disciplina son aspecto imprescindibles para el desarrollo de los juveniles, y el sólido crecimiento como jugadores de fútbol».

Fany Brizuela, Coordinadora de Fútbol Femenino, expresó que «hay muchas expectativas de todos los clubes, y en especial de las jugadoras, quienes mostraron todas sus aptitudes para entrenar y salir a jugar de la mejor manera».

El domingo 21 de mayo, estarán programados los partidos del Torneo Femenino a jugarse en el Club San Vicente desde las 12.00; y también el Torneo «Proyecto Inferiores», que se jugará en el Club San Martín desde las 09.00. Para este domingo se programarán 5° y 6° División; 4° División iniciará el domingo 28 de mayo.

Primera Fecha Femenino

Libre: San Vicente

Américo Tesorieri vs Unión // Estudiantes vs Defensores de la Boca // Rioja Juniors vs Atlético Riojano // Alas Argentinas vs Alianza de Sanagasta.

Primera Fecha 4° División

San Francisco vs Vélez Sarsfield // Racing Club vs Atlético Riojano // Américo Tesorieri vs San Lorenzo // Defensores de la Boca vs Andino Sport Club // San Vicente vs Alas Argentinas // Unión vs Estudiantes // Rioja Juniors vs San Martín.

Primera Fecha 5° División

Libre: San Martín. Vélez Sarsfield vs Alas Argentinas // Estudiantes vs Atlético Riojano // Américo Tesorieri vs Racing Club // Rioja Juniors vs San Román // San Lorenzo vs Independiente // Defensores de la Boca vs San Vicente // Andino Sport Club vs Unión.

Primera Fecha 6° División

Libre: Estudiantes. Atlético Riojano vs Racing Club // San Lorenzo vs Américo Tesorieri // San Román vs Independiente // San Martín vs Unión // San Vicente vs Defensores de la Boca // Andino Sport Club vs San Francisco // Rioja Juniors vs Vélez Sarsfield.

