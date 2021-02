Luciana Salazar y Martín Redrado dieron positivo de coronavirus en Miami

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en «LAM». «Me di cuenta a los cinco días que empecé a perder el gusto y el olfato», contó la modelo.

«Covid positivo para dos importantes del mundo del espectáculo. Dos figuras renombradas, comentadas todo el tiempo. Estoy hablando de Luciana Salazar y Martín Redrado», contó el conductor al comienzo del programa, luego de confirmar con los protagonistas la versión que le llegó.

De Brito dijo que se comunicó con los protagonistas para saber cómo se encontraban de salud, tras enterarse de la situación. Si bien tanto Luciana como Redrado se contagiaron en simultáneo, ninguno de los dos hizo referencia sobre el otro.

«Le pregunté a Luciana si es cierto que tuvo Covid en Miami, y me dice ‘sí, me lo contagiaron a los cuatro días que llegue, por eso me quedé más. Porque recién las últimas semanas salí nuevamente a la calle. Ni siquiera pude ver a mi abogada que estaba allá. Llegué un miércoles y el domingo habría sido el día en el que me contagié'», relató De Brito sobre la palabra de la rubia.

«Me di cuenta a los cinco días que empecé a perder el gusto y el olfato», le contó Salazar a Ángel sobre los síntomas que presentó, aunque luego remarcó que «fue leve» su cuadro de Covid. Por su parte, cuando le preguntó acerca del contagio de Redrado, la mediática expresó: «Yo no hablo de los demás».

Martín Redrado también confirmó en diálogo con De Brito que tuvo coronavirus en Miami e indicó: «Sí Ángel, pero casi sin síntomas. Olfato y gusto, pero sin fiebre. Por suerte fue leve el mío».

