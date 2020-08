Luis Brandoni sobre la marcha de hoy: “Nos vamos a cuidar con todos los protocolos que corresponden”

Luis Brandoni es uno de los adherentes a la marcha del 17A contra el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus. El actor ya confirmó su presencia en el banderazo en el Obelisco con consignas contra la extensión de la cuarentena, la reforma de la Justicia y la inseguridad, entre otros motivos.

En ese contexto, en diálogo con Radio 10, Brandoni señaló respecto a las críticas sobre movilizarse en el peor momento de la circulación de la enfermedad: «Nosotros nos vamos a cuidar, lo vamos a hacer con todos los cuidados y protocolos que corresponde».

Fue cuando se le señaló unas declaraciones del sábado del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien había evaluado: «No creo que sea conveniente la marcha del lunes».

En ese sentido, el actor se preguntó cuántos infectados hubo por las marchas opositoras por ejemplo del 20 de junio y lo contrapuso al episodio de principios de la cuarentena cuando los jubilados salieron a cobrar todos juntos.

«Esperemos que la cosas transcurran de la manera más pacífica y la bandera argentina como único emblema», dijo Brandoni.

Añadió: «Se me hace responsable de la convocatoria y no es así (…). Esta marcha la promovieron centenares y miles de argentinos porque yo hace más de 15 dias recibo en mi teléfono invitaciones para el 17. No quiero parecer ser responsable porque no lo soy, en absoluto; esto lo organiza la sociedad».

?En Juntos por el Cambio, en rigor, avalan la protesta, pero otra vez se diferencian duros y moderados. “Diría que el 99% de adherentes al PRO sienten que deben estar allí con su bandera, en su auto, cuidándose”, aseguró Patricia Bullrich, titular de ese partido.

“Apoyo la manifestación, pero no voy a participar”, sostuvo por su parte Alfredo Cornejo, titular de la UCR.

“No es momento de andar haciendo marchas”, cuestionó en privado uno de los tres gobernadores que tiene el partido, según informó Clarín.

“Hay que entender a todos, a los que hacen cuarentena y a los que ya no pueden más. Hay gente que está harta, pero nosotros no fomentamos la marcha”, matizó ante este diario un alto funcionario del Gobierno porteño, preocupado por el eventual impacto en los casos de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández apuntó sobre la marcha: «Es una invitación al contagio». /Clarín