Luis Ventura reveló un fuerte dato sobre la pelea entre Nazarena y Rial

El periodista habló de la situación actual de su colega y reveló un impactante dato.

Hace un par de semanas que Jorge Rial se encuentra en el medio de la polémica. Se conoció la noticia de su separación de Romina Pereiro, protagonizó rumores de un nuevo romance y se peleó con colegas como Adrián Pallares y Marcela Tauro.

Además, protagonizó un fuerte ida y vuelta con Nazarena Vélez. Todo comenzó el último martes en el debut de LAM, en donde analizaron el presente del periodista. En un momento, Nazarena sacó a la luz una fuerte anécdota que vivió con el conductor: «Un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón. Hacía eso porque me iba a otro programa y no al de él. Tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara mercenario».

Rial no se quedó callado y al día siguiente en Radio 10 le contestó con una fuertísima frase: «Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente, yo no lo puedo creer».

Este sábado Luis Ventura habló de la pelea en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, y reveló un contundente dato: «Con Nazarena Vélez hay una historia paralela a la de siempre. Pudo haber habido un touch, esto se va a negar, pero por lo menos había gente o una mujer que pataleaba y eso no se podía decir abiertamente. Cuando uno entiende el juego y no se vulneran los códigos está bien. Cuando hablamos de código, el código lo tenés que aplicar en tu vida».

Por otro lado, cuestionó a su ex amigo: «Hay que ver si la nueva gente que está a su lado lo cuida. Jorge es muy especial, si no lo sabes leer, entender y retarlo y decirle ’esto está mal’… y ahora no está Parodi, no está Ventura, ahora está solo. Ahora no está esa gente, no podes decir la barbaridad que dijiste de Pallares, esas cosas deben tenerse en cuenta». /Pronto

