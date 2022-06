Luz Santángelo disertó en las Jornadas Rosarianas

Send an email

“Estamos poniendo en valor la vocación, la tarea y el amor que le dio la Maestra de la Patria a la provincia y al país”

Este jueves por la mañana, la secretaria de Comunicación y Planificación Pública de la provincia, Luz Santángelo Carrizo, expuso en las “Jornadas Rosarianas”, un ciclo de charlas y conferencias destinadas a los docentes riojanos que engloban la vida y obra de Rosario Vera Peñaloza, su legado y efecto en la actualidad.

Estas jornadas están organizadas por la Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y buscan generar un espacio donde la comunidad docente pueda pensar y repensar el legado de Rosario Vera Peñaloza con una visión cercana a todo el sistema educativo, posicionando sus ideas, el rumbo que dejó para asumir una nueva escuela, su figura política y cultural, la lucha por los ideales y la tenacidad que tuvo para formar un nuevo nivel (Nivel Inicial).

Junto a profesionales destacadas, la secretaria de Comunicación y Planificación Publica, Luz Santángelo, disertó en este segundo día de jornada sobre la figura política, social, cultural y pedagógica de Rosarito Vera Peñaloza, y remarcó que “estamos poniendo en valor la vocación, la tarea y el amor que le dio la Maestra de la Patria, no solo a la provincia sino al país, porque Rosario fue una mujer que trascendió los límites de nuestra provincia y dejó un gran legado de valores para todo lo referido a la educación, pero también a todo lo relativo al concepto de la patria, su firme planteo de que la patria tiene que ser un espacio que nazca de uno. Por ello acompañamos el equipo del Ministerio de Educación en esta gran tarea para seguir trayendo al presente, este legado de Rosario Vera Peñaloza”.

Asimismo, Santángelo Carrizo destacó el ámbito en el cual se desarrolla esta segunda jornada, teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de La Rioja – UNLaR no es solo un espacio de formación académica, sino que es un ámbito de formación ética y ciudadana, de enseñanza patriótica, es un óptimo espacio de carácter profesional y cultural en su sentido más amplio, que procura que sus titulados ejerzan las futuras profesiones con la voluntad de contribuir a la formación de una sociedad inclusiva, digna y democrática.

Durante su exposición, la funcionaria provincial abordó como ejes centrales la justicia educativa, la importancia de la permanente formación y capacitación para el desarrollo profesional docente. La implementación, por parte del Estado de políticas públicas de inclusión, federalismo y conquista de espacios de las mujeres, reivindicando la acción educativa de Rosario Vera Peñaloza, cuya lucha le permitió consagrase como maestra de la Patria y ser la precursora de la nueva escuela y de la mujer en la docencia.

De esta manera, destacó que “la lucha en cuanto a la perspectiva de género tiene que ver también con las miles de mujeres que a lo largo de la historia fueron protagonistas, hicieron invaluables aportes, pero también quedaron invisibilizadas en los registros y en la memoria colectiva. Por ello, pensar hoy en Rosario como referente de la historia nos permite transversalizar de manera consiente el rol de las mujeres en todo el mundo, poner en valor la tarea de las mujeres todos los días y especialmente en el ámbito de la educación, donde mayor cantidad de mujeres hay al frente al aula y en los cargos directivos y estratégicos” y puntualizó “debemos seguir en esa lucha que se da desde el amor, pero que es una lucha que plantea el protagonismo de las mujeres, la participación en los espacios de decisión que necesitamos ocupar en función, no de un capricho, sino desde la justicia social”.

