Luz Santángelo: “Llamamos a hacer un verdadero ejercicio de la responsabilidad en los medios de comunicación”

“Nos debemos la reflexión para contribuir a la paz social” dijo la secretaria de Comunicación y Planificación Pública de la provincia en comunicación con FM La Torre, en referencia al intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández, que deja en el tapete el rol de los medios de comunicación.

“Los medios nacionales que se dicen hegemónicos constantemente difunden discursos de odio. Nos debemos la reflexión para contribuir a la paz social. Tenemos que tener conciencia de la responsabilidad de los medios de comunicación. Particularmente en este odio el blanco es Cristina. Llamamos a hacer un verdadero ejercicio de la responsabilidad en los medios de comunicación” expresó.

“El patriarcado cómo sistema de poder se vale de la derecha para fomentar la misoginia. A Cristina se le ha hecho una persecución desde el día número uno en qué fue candidata. Hay toda una lectura en esa persecución. Me sorprendió la imagen, pero no me sorprende que termine en un hecho de esta naturaleza, debido al odio constante que se fomenta en la comunicación irresponsable”, finalizó.

