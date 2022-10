Send an email

M.E.N.E.M: cómo surgió la agrupación estudiantil que reivindica al ex presidente

El espacio se creó el año pasado en la Universidad Torcuato Di Tella y ganó fuerza con los meses. Competirán para ganar el centro de estudiantes

El jueves 20 de octubre se definirá la conducción del Centro de Estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (CEDIT). La elección pasaría inadvertida de no ser por la presencia de una nueva agrupación, que llamó la atención dentro y fuera de la casa de estudios: M.E.N.E.M. Sus siglas refieren al Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario, aunque son una clara alusión al ex presidente.

La agrupación surgió a mediados del año pasado, fundada por una decena de alumnos de Di Tella cansados de la conducción del centro de estudiantes. Se presentaron a elecciones casi por curiosidad, sin siquiera tener candidatos a representantes de las carreras, y se llevaron la sorpresa de un 36% del total de votos. Ahí se plantearon seriamente construir una alternativa de cara a 2022.

“A pesar de que se encargaron de distorsionar la historia y convertir su nombre en mala palabra, para nosotros Carlos Menem representa una forma disruptiva y moderna de hacer política con un mensaje de unidad que no vemos reflejado en el espectro político actual. Menem fue el mejor presidente de la República Argentina desde la vuelta de la democracia. Fue el único capaz de lograr estabilidad económica con crecimiento sostenido, racionalizar el Estado y las cuentas públicas y generar cambios estructurales en beneficio del pueblo argentino”, dijo Matías Pascual, cofundador de la agrupación, en diálogo con Infobae.

Hoy M.E.N.E.M. está conformada por 40 estudiantes, lo cual les permite presentar candidatos a representantes en cada una de las carreras que tiene la universidad. A mediados de agosto, hicieron un evento de relanzamiento. El menú fue pizza con champagne, un emblema de la década del ‘90.

“Nuestro espacio busca incluir a todos los alumnos que no se ven representados por el deficiente y poco transparente manejo del CEDIT y la falta de valores institucionales de la actual gestión. El centro de estudiantes tiene que atender otras problemáticas del alumnado, desde el acompañamiento de los ingresantes hasta la necesidad de dotar a los alumnos de herramientas valiosas para la inserción laboral en un mercado cada vez más competitivo”, señaló Pascual.

– ¿Las otras agrupaciones qué ideología tienen?

-Prefiero no hablar en nombre de ellos. Nuestra impresión es que a pesar de que se hacen llamar “apolíticos”, tienen vínculos directos con ciertos estratos políticos y responden a una agenda que excede por completo a la universidad.

A dos semanas de las elecciones, la agrupación busca ganar el centro de estudiantes, “dotarlo de seriedad y generar un impacto positivo en la vida de los alumnos”. El candidato a presidente será Santiago Ravera, un estudiante de tercer año de la Licenciatura en Economía

– ¿La idea es que la agrupación trascienda en algún momento y llegue a tener presencia en otras universidades?

-Creo que nuestras ideas ya se ven reflejadas en otras universidades. Tal vez no sea con el nombre de Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario, pero sí es notorio que el paradigma de centro de estudiantes tanto secundario como universitario que responde a un partido político u otro agotó a los estudiantes. De todas formas, nuestro único objetivo es ganar las elecciones del CEDIT este octubre y estamos 100% enfocados en atender los reclamos de los alumnos.

– ¿Cuáles son los principales reclamos?

-Durante todo el año, nos acercamos a estudiantes de todas las carreras y todos los años para escuchar sus reclamos y necesidades. La gran mayoría no solo no sabe a quién reclamar o acercar propuestas, sino que desconoce completamente la existencia del centro de estudiantes. En cuanto a lo que sería el día a día en el campus, un sector reclama expandir la oferta a la hora de almorzar, mientras que otros exigen un mejor planeamiento de las currículas. A pesar de tener un excelente nivel académico, la universidad no brinda a los estudiantes herramientas que hoy en día son altamente valoradas en el mercado laboral: en concreto, idiomas y conocimientos de programación.

– ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarían en caso de resultar electos?

-Hoy en día el CEDIT es un organismo sin competencias relevantes. En caso de ganar, nuestro objetivo concreto es, por un lado, dotarlo de la seriedad y la institucionalidad de la que hoy carece y, por el otro, presentar proyectos razonables ante las autoridades de la universidad con el fin de solucionar las problemáticas que antes te comentaba.

Otra cuestión que nos parece relevante discutir es el acceso a la grabación de las clases. No tenemos intención de flexibilizar las condiciones de asistencia y regularidad de las materias, es más consideramos a las clases presenciales altamente nutritivas en términos pedagógicos. Sin embargo, no poner a disposición de los estudiantes las grabaciones de las clases para repasar previo a los exámenes, es ridículo. No entendemos por qué esta herramienta dejó de estar a disposición de los alumnos de un día para el otro.

– ¿Por qué crees que el actual centro de estudiantes hoy no toma esos reclamos que parecen casi unánimes?

-El centro de estudiantes hoy es un caparazón solemne y sin sentido que solo le sirve a sus integrantes como una experiencia adicional para poner en Linkedin. Nuestro mayor desafío es lograr la seriedad, institucionalidad y transparencia que el CEDIT hoy no tiene. A pesar de esto tampoco podemos perder el espíritu receptivo y dispuesto a escuchar los reclamos de los estudiantes, que dio origen a esta agrupación.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...