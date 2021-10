Send an email

Maestra violó a un alumno, quedó embarazada y no quiere revelar quién es el padre: los detalles

Heiry Calvi, de 41 años, también fue acusada de cargar un arma en la escuela e incitar comportamiento criminal en menores.

La policía de Miami-Dade informó este domingo sobre el tercer arresto a un educador bajo sospechas de abuso sexual a menores en lo que va del mes. Heiry Calvi, maestra de 41 años, fue acusada de abusar sexualmente de su alumno de 15 años, y este sábado reveló estar embarazada.

Rey Valdes, vocero de la policía local, reportó que las autoridades conocieron de la inapropiada relación en marzo, cuando los estudiantes reportaron un video que la víctima había compartido de él y Calvi teniendo sexo. Cuando la policía revisó el teléfono del adolescente, encontraron fotos explícitas de ambos juntos y mensajes de WhatsApp donde ambos expresaban su amor mutuo.

La maestra se habría acercado a la víctima cuando comenzó a darle clases particulares en su casa, a fines del año pasado. «Cuando hablamos con él, negó ser una víctima», informó Valdés sobre su entrevista con el alumno. «Nos dijo rotundamente que no fue violado. Pero quiero señalar que, según la ley de Florida, un menor no puede dar su consentimiento. Un niño no tiene la autoridad legal para dar su consentimiento aunque diga ’esto está bien’. La responsabilidad es del adulto».

Mientras las autoridades de la escuela prohibieron a Calvi volver al campus en marzo, cuando se conocieron las acusaciones, la educadora recién fue arrestada este viernes. Fue ingresada por agresión lasciva y lasciva, negligencia infantil y posesión de un arma de fuego en la propiedad escolar, entre otros cargos.

Heiry Calvi fue arrestada este viernes 8 de octubre. (Cortesía NBC Miami)

Durante la investigación, un testigo informó que Calvi y la víctima asistieron juntos a una fiesta de cumpleaños, donde él presentó a Calvi como su tía. El 7 de marzo, los agentes detuvieron a Calvi mientras estaba en el automóvil con la víctima y otros dos adolescentes. Algunos de ellos le dijeron a los oficiales de Doral que habían estado intentando conseguir una habitación en un motel, dijo la policía.

Los detectives también encontraron un incriminatorio mensaje de un amigo de la víctima en su teléfono: «Pregúntele a la Sra. Calvi cuándo nos ayudará a encontrar mi ‘shi’ para fumar», leía el chat, según el formulario de arresto.

Luego de pasar una noche tras las rejas, Calvi fue liberada este sábado tras informar a la policía que se encuentra embarazada de ocho meses. La maestra se negó a revelar la identidad del padre, y voceros de la policía no confirmaron nada: «No voy a especular sobre de quién es el niño», declaró Valdés.

Es la tercer maestra arrestada por abuso de menores en el mes

Este ha sido un mes atareado para los detectives de las Escuelas de Policía de Miami-Dade, que tratan con maestros que optaron por ignorar la edad de consentimiento de Florida. Con el arresto de Calvi, ya son tres las autoridades educativas que fueron detenidas, acusadas de abuso sexual a los niños bajo su cuidado.

Brittiny López-Murray, de 31 años y maestra de teatro de una escuela secundaria de Hialeah, enfrenta 25 cargos de agresión sexual hacia un menor de 14 años. La víctima confesó haber mantenido relaciones sexuales con la maestra durante dos meses. Lopez-Murray ingresó en una prisión el pasado lunes por la noche.

Lopez-Murray fue ordenada un alejamiento de la víctima a través del nulo contacto, ya sea virtual o físico

Según la agencia RT, la relación entre la profesora y el menor se descubrió cuando el padre y la hermana del joven encontraron en el teléfono del menor imágenes inapropiadas de la docente y mensajes de contenido sexual entre ambos, que reportaron a la policía.

Por su parte, Daniel Fernandez, de 36 años y maestro de música de la Escuela Charter Intermedia Renacimiento, está acusado de asalto sexual por besar y acariciar a una estudiante de 14 años durante el pasado año escolar.

Fernández fue arrestado por abuso sexual a menores sostenido durante el 2020.

Fernández fue arrestado el viernes y liberado de la cárcel con una fianza de $7.500 dólares, después de que un juez le ordenó el sábado que no tuviera ningún contacto con la víctima y que se mantuviera alejado de la escuela. Un informe de arresto afirma que el acusado confesó los hechos a los investigadores. /Crónica

