Malena Guinzburg recordó el conmovedor encuentro con Maradona en la despedida de su padre: “Fue el primero que me abrazó”

La humorista revivió en la mesa de Juana Viale el emotivo saludo que le dio el Diez en el entierro de Jorge Guinzburg.

La visita de Malena Guinzburg a los almuerzos de Juana Viale hizo que la conductora recuerde a Jorge Guinzburg y le pregunte a la humorista por la aparición que tuvo Diego Maradona en el cementerio donde enterraron a su padre.

“¿Y Maradona fue una de las primeras personas que te abrazó cuando falleció tu papá?”, le preguntó a la comediante. “Fue la primera persona en el cementerio. Sí, fue muy loco”, aseveró.

“Yo me bajé del auto mal, llorando obviamente, porque estaba yendo a enterrar a mi papá. El lugar fue una locura. Estás medio en shock porque no entendés nada, mucha gente. Estaba la señora de los velorios, estaban todo”, bromeó Malena.

“Me pasó que cuando me bajé del auto, bajé, no miré y la primera persona que me abrazó era Maradona. Y yo en el dolor y con todo a la vez estaba diciendo ‘me está abrazando Maradona’”, rememoró.

Muy divertida, Malena remató la anécdota. “Cuando me iba a soltar le dije ‘no, estoy mal, estoy mal, abrazame un poco más Diego’. ‘Diego, acompañame, acompañame’”, finalizó Malena Guinzburg con humor. /Ciudad

