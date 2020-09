Manifiesto por la vida

Send an email

Somos simplemente ciudadanas/os/es que amamos la vida y la salud propia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, vecinos, comprovincianos y compatriotas. Para nosotros lo primero es la vida y la salud, que hay que cuidar y proteger.

Lo primero es lo primero. Sin estos bienes lo demás es una quimera y una vana ilusión.

Vivimos una hora crucial, donde se juega lo elemental y básico de la condición humana.

El virus no es un invento o un capricho de alguien o algunos.

El virus está al acecho y, sin amor, solidaridad y sensatez de todos como pueblo y sociedad, nos va cercando y ganando batallas, explotando el flanco débil de nuestras divisiones, mezquindades, estupideces y rencores.

Vemos como cientos y miles de servidores públicos, médicos, enfermeros, camilleros, choferes, mucamas y mucamos; policías, no solo, no dan abasto, sino que caen infectados en la lucha, día a día, o están exhaustos de cansancio, y no se rinden.

Nuestro padres y madres mayores, abuelos, familiares con distintas dolencias, hijos y sobrinos jóvenes, sucumben ante la artera invasión del Covid 19, que reina con mayor solvencia, en nuestros descuidos, desaprensiones e irresponsabilidades.

La Historia nos reclama grandeza, no cálculos egoístas ni aprovechamientos inservibles. Es hora de amor social en serio, auténtico, concreto, con profundo sentido humano.

Que tengamos diferencias, es cierto, bueno y saludable. Por eso amamos la democracia.

Que tengamos reclamos justos, también es una realidad inobjetable y respetable.

Pero la Vida y la Salud están en riesgo y no tienen recambio ni reemplazo, allí no hay alternativa, ni excusa, ni declamadas razones.

La Armadura de la Vida, de todos y todas, es cuidarnos y cuidarme. Es la única razón genuina y valedera.

Es conciencia y conducta solidaria: Lavarnos las manos, barbijo en todas partes, distancia física y aislamiento social, que significa quedarnos en casa, movilizarnos lo mínimo e indispensable.

Otra reacción, por más sentida que sea, es desarmar la vida y empujarla al abismo donde nos condenamos todxs.

Hoy resuena con vigencia inusitada, la consigna dramática del poeta: » La Vida debe armarse hasta los dientes, y acribillar la muerte hasta la médula.»

No nos permitamos la derrota, no juguemos con la muerte.

La Vida y el amor nos lo demandan.

Firman: Autoconvocados Por La Vida:

Pablo José Jatuff, DNI 20359993;(Empleado Público) Tomás Ortiz, DNI 8.304.059 (Jubilado Docente) Padre Roberto Murall DNI 16056846 (Sacerdote Parroquia San Pedro de Famatina), [10:59 Gonzalo Llorente DNI 10966784 (Sacerdote) Luis Gutierrez DNI 20253169 (Mecanico); Raul Brizuela, DNI 14273317 (Carpintero) Soledad Garay, DNI 31903098 (Docente): Pedro Ceferino Gauna; DNI 12602849 (Carpintero); Miguel Angel Guerrero, DNI 1461652; (Trabajador Social) Héctor Raúl Valé, DNI 12739858 (Arquitecto) Magna Lucia Diaz DNI 6244574; (Jubilada Docente) Rogelio de Leonardi DNI 6722663 (Docente); Nilda Natalia Pizarro DNI 31771407(Empleada Pública); Francisco Pintor, DNI 35939671; Pamela Minué 30668679 (Docente):; Walter Alamo, DNI 27052477(Empleado Público); Adriana Ferraris DNI 16619274; Sergio Luis Bermúdez DNI 25967743; Ana María Cano, DNI 23016231; (Docente): Mario Alberto Rosales, DNI 26713900 (Docente):; Javier Puigdomenech, DNI 28087167 (Empleado); Claudia Moreira, DNI 21381333; Alejandro Romero, DNI 24579592 (Cooperativista); Vicenta del Carmen Brizuela .DNI 10332360 (Abogada)Rodrigo Molina Braìm, 26555071; María Cecilia Bascary; DNI14848497(Docente); Adriana Durand DNI, 5.799.211(Jubilada);; Eduardo Rodolfo Leguizamon Leon DNI 14892291(Abogado Laboralista); Eduardo Masramón, DNI 10938344(Actor-Docente Jubilado); Justino Nicolás Bustos, DNI 8538995 (Artista Plástico); Aldo Nicolas Herrera, DNI 21564578(Empleado Público); Mario Daniel Romero, DNI 13983201 Empleado Público); Juan Carlos Gomez DNI 11859703 (Empleado Público); Silvia Isabel Garcia, DNI 22443163 (Docente); Carlos Ferreyra, DNI: 13918526 (Músico); María Rosa Martinez Bonaudi, DNI 25409118(Docente); Gabriel Oscar Silisque: DNI 17557420;; Susana Molina, DNI 16567151 (Artesana); Nicolás Olivera DNI 32343599; Pablo Ledesma, DNI 34061762(Lic en Multimedia); Daniel Martín Requelme, DNI 23032087(Economista); Juana Acosta DNI 12492016 (Docente) María Mamaní DNI 20 253 158 (Docente), Luis Miguel Contreras, DNI: 13.341.453(Jubilado) Teresita del Carmen Moreno DNI 20 253.019(Docente) Mercedes Patricia Moreno, DNI 18.013.222(Lic. En Terapia Ocupacional). Marcos Javier Aguirre, DNI 34061937(Prof. De Historia); Pablo Aciar, DNI 13694028(Bibliotecario); María de la Paz Jatuff, DNI 30822124(Empleada); Facundo Razkevich, DNI 25425395 (Ingeniero Electrónico); Mariangel Oviedo Andrada; DNI: 34840716 ( Estudiante); Silvio Sergio Torres, DNI 17037370; (Prof. De Historia); Damian Litvin DNI 4448652 (Psicologo); María Gema Fuentes DNI 27574335 (Estudiante); Pablo Granillo,DNI 31771350 (Empleado Público), Valeria Quintero DNI 31201209 (Secretaria) Alberto Gustavo Núñez DNI 23616362(Trabajador Social) Maria Cristina Kaufman, DNI 13320254 (Psiquiatra); Susana Beatriz Jatuff, DNI 14616499 (Docente),. Beatriz del Valle Martínez DNI 16152358, (Docente) Flores Roberto Nicolás DNI 23086180,(Docente); María Cecilia Frescura DNI 22574778, (Docente); Juan Quinteros DNI 23913838, (Docente); María Silvia del Carmen Cabral, DNI:26.170.933, (Docente) César Ledesma DNI 10448931 (Jubilado); Hilda Olivera; DNI 13341189, (Docente); Fernando Alexis Oviedo, DNI 23 957 817 (Arquitecto); Julian Ledesma DNI 37654798 (Chef); Claudia Mendoza DNI 16.152.811(Musicoterapeuta); Camila Rodriguez DNI 24349770(Docente). José Carlos Chreim Flores DNI 28.896.331(Comerciante) Paula Corvalan DNI 20307349 (Abogada); Laura Seppi DNI 25755980(Psicologa)