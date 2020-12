“Maradona quiso suicidarse, se tiró contra un colectivo”

El doctor Alfredo Cahe, exmédico del astro relató un extraño episodio donde el Diez intentó ser arrollado por un medio de transporte en La Habana.

El doctor Alfredo Cahe aseguró que Diego Maradona quiso suicidarse en Cuba.

La triste muerte de Diego Maradona sigue conmocionando a la Argentina y al mundo. Muy triste por el fallecimiento de quien supo ser su paciente durante muchísimos años, el doctor Alfredo Cahe lo recordó y reveló un sorprendente dato que dejó atónito al equipo de Intratables (América).

«Hay un antecedente que la gente no tiene en cuenta. En Cuba a los colectivos se les dice guagua. En una oportunidad, él iba manejando su coche, cerca de la guagua, y se tira contra ese colectivo tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad”, expresó el doctor.

Y detalló cuándo habría ocurrido el episodio: «Fue durante la segunda internación de Diego en La Habana. No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: ‘No la vi, me la lleve de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles”.

Entre idas y vueltas a Buenos Aires, Maradona se instaló cinco años en Cuba, desde 2000 hasta 2005. ¿El motivo? Viajó allí con el doctor para realizar un tratamiento por su adicción a las drogas. Ese proceso lo enfrentó acompañado por Guillermo Coppola y su secretario, Gabriel Buono. /Ciudad

Escuchá el audio: