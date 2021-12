Marcelo Polino empezó a ventilar datos secretos de la China Suárez

Marcelo Polino quedó dolido con la China Suárez, porque en los últimos días cayó en la cuenta de que la amistad que tenían, de años, no era tan profunda como pensaba. Las primeras fichas empezaron a caerle al tener en frente a Zaira Nara, que lo sorprendió en Flor de equipo con información que él desconocía.

“Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo…”, le dijo la hermana de Wanda, dejándolo azorado. Y no sólo eso, porque luego Polino contó en Intrusos que durante más de un mes ella lo mantuvo en su celular en “visto”, para retomar la comunicación por una vía que, según él, «no daba», dada su relación.

Así lo dijo en un móvil donde dejó en claro lo decepcionado que está con Eugenia, después de todo lo que él hizo por ella en sus peores momentos. “Yo con ella tengo una amistad pero como con esos parientes que no ves nunca, no es que tengo la diaria”, arrancó”.

Y contó el episodio que le cayó tan mal: “Cuando Eugenia se fue a España me invitó a visitarla y yo dudé si ir, porque justo tenía una semana de vacaciones… Pero bueno, al final no fui y estalló todo el escándalo. Ahí le escribí y me clavó el visto y no me contestó. Es decir, quedé como en el medio de esa situación”.

En el ínterin, el embajador de MasterChef Celebrity hizo otros planes y se fue a Miami, Y fue ahí, muchos días más tarde, cuando al fin recibió noticias. “Estando en Miami, veo que me escribió, treinta días después, pero… ¡por mensaje de Instagram! O sea, yo ni siquiera lo abrí, ¡porque no soy un fanático que le escribe por Instagram!”, contó.

Y agregó, indignado: “Ella tiene mi teléfono, así que me llame ¡No da! ¡No le leí! Yo no la tengo bloqueada. ¡No sé por qué se comunicó por ahí!”. “Yo la entiendo, estará pasando un momento difícil, pero bueno…”, deslizó luego, comprensivo, antes de sentenciar cómo son las cosas para él en la amistad.

“Si yo con alguien tengo cierta intimidad y hablo de cosas muy profundas, le hablo por teléfono. Así que no espero que me hable como si fuera un fanático, por Instagram. Yo igual la quiero”, remató, desilusionado con el destrato de la actriz, pero dejándole la puerta abierta. Paparazzi

