Mario Silva: “Fui uno de los primeros que salí con vida después de estar intubado”

Mario Silva tuvo Covid-19, estuvo internado en estado de coma en Terapia Intensiva en el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Él tuvo la suerte de salir y contar su experiencia. Destacó el trato de todo el personal del nosocomio, a la vez que pidió a la comunidad que se siga cuidando “sobre todo en esta etapa donde hay un rebrote y hoy por hoy se nos están muriendo amigos y familiares”.

¿Cómo describiría lo que vivió cuando estuvo internado?

Mario Silva: Mi tema es complicado porque estuve casi 15 días en terapia y viví un momento especial, muy crítico y duro dado que mi situación se dio en un momento en el que la provincia de La Rioja estaba viviendo un clima muy pesado y crítico. En ese momento no daba más el (Hospital Escuela y de Clínicas) Fátima, la Terapia Intensiva estaba completa, los respiradores estaban “ahí”. A mí me tuvieron que intubar, estuve en coma bastante tiempo. Tema de estar internado en Terapia, en coma y estar viviendo todo eso, viendo el movimiento donde veía cosas muy fuertes.

La gente de ahí se portó muy bien. Siempre resalto al chico que limpia y anda pasando el trapo de piso, su predisposición, la fuerza, la voluntad y la constante motivación que te dan. Porque esta persona pasaba y te decía “Vamos chango, vamos que vas a salir”. También los de fisioterapia, las enfermeras, los médicos, los directores, todos. Para mí la experiencia dentro de lo crítico y doloroso, la parte humana, para mí es muy valerosa. Esto lo resalto siempre que me preguntan el valor y la fuerza de la gente que estuvo conmigo en ese momento y que sigue haciéndolo al día de hoy con otros pacientes.

Su situación se vio reflejada en redes sociales donde recibiste también el cariño de la gente ¿cómo lo viviste?

M.S.: Después que salí de Terapia hay todas unas anécdotas de por medio, pero llegué y me fueron a recibir todos los vecinos y la familia en la calle, dándome fuerzas y alentándome eso te motiva mucho y te hace tomar fuerza. La familia siempre la valoré porque somos muy unidos y siempre nos estuvimos acompañando en todo este tipo de cosas, no tan solo en esto de mi enfermedad, sino que siempre estuvimos juntos en todo tipo de cosas.

¿Cómo fue salir de esta situación?

M.S.: Salir de esto es complicado, más cuando uno está en esos lugares y ve y escucha todo porque en mi caso en especial yo nunca perdí el conocimiento y veía todo lo que estaba pasando a mi alrededor: la gente que entraba, la gente de fallecía. Complicado. El acompañamiento de la familia después es muy importante y supera todo ese tipo de cosas.

A usted lo vacunaron ¿qué sintió?

M.S.: Al estar dentro de un grupo de riesgo, ya tengo las dos vacunas colocadas: una me la colocaron en marzo y hace poco me pusieron la segunda dosis. Además, tuve el acompañamiento de cardiólogos, neumólogos que siguieron mi caso, que estuvieron cuando estuve internado en el Fátima, me hicieron después los chequeos y todo volvió a la normalidad, solo el corazón sufrió un poco más por todos los golpes de la intubación, pero lo demás está bien. La vacuna, como dicen los médicos, es muy importante.

Usted pudo salir de la internación y dar hoy su testimonio

M.S.: Hay que tener en cuenta que cuando me sucedió la enfermedad a mí, todavía no había conocimiento de esto, era todo muy nuevo, incluso solo había el intubado o el oxígeno y ahí probaron el ibuprofeno, la nebulización, que en ese momento era nuevo y que fue positivo. Fui uno de los primeros que salí con vida después de estar intubado. Esto fue muy positivo también para la gente del Fátima porque ellos estaban muy shockeados por la cantidad de gente que estaba falleciendo, no tenían resultados positivos y yo tuve la suerte de salir.

¿Qué mensaje le dejaría a las y los riojanos?

M.S.: Solo puedo decir que se cuiden, que cuiden a la comunidad, a su familia, que traten de usar el tapaboca, alcohol en gel, todo lo que sugieren aún si ya tienen la vacuna para que de una vez por todas podamos derrotar a este virus o al menos detenerlo sobre todo en esta etapa donde hay un rebrote y hoy por hoy se nos están muriendo amigos y familiares. Hace poco se murió un amigo muy querido del barrio y son cosas muy tristes y dolorosas. Cuidándonos y ayudándonos entre todos saldremos adelante.

