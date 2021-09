Send an email

Mario Teruel: “Mi hijo cometió un error, pero no es un abusador”

El cantante de “Los Nocheros”, Mario Teruel, contó su reacción al enterarse de la acusación contra su hijo, Lautaro, y cómo transita estas horas de “dolor”.

Mario Teruel, uno de los integrantes del grupo musical Los Nocheros, habló con los medios luego de declarar este martes en el juicio contra su hijo por dos violaciones.

«Desde el primer momento en que mi hijo cometió un error lo tienen que juzgar por eso y no por las otras mentiras que se han dicho», expresó, haciendo referencia a que fue «un manoseo» y «no una violación».

«Él me confesó que había sido un manoseo con una nena. Quería pedirle perdón, porque fue un momento espantoso de su vida por el cual no pudo vivir nunca. Inventaron una historia», detalló.

Y agregó: «Siempre he sostenido que mi hijo no es un abusador, que no es un violador. Es una persona que cometió un error cuando era chico».

Además, negó explícitamente que su hijo haya consumado un abuso con acceso carnal. «No hubo nada de eso. Se armó una historia que lo convirtieron en el monstruo más grande», dijo.

«Me siento orgulloso de él, a pesar de un error tan grave que ha cometido, de que ha ido con la verdad y ha pedido perdón. Son desgracias que pasan», cerró.

Una de las víctimas dijo que Teruel abusó de ella desde los 10 hasta los 13 años – Télam – Agencia Nacional de Noticias

Lautaro Teruel

El cantante declaró este martes ante el Tribunal de Salta y confesó que apretó a Lautaro para que le contara la verdad.

«El padre del imputado sostiene que, tras tomar conocimiento, ´apretó mal´ a su hijo para que le contara la verdad. Sostiene que le confesó que también había abusado de otra menor», publicó el Ministerio Público Fiscal de Salta en la cuenta oficial de Twitter.

Y se agregó: «Relata que fue la abuela de la supuesta víctima, menor de edad, al momento de los hechos denunciados, quien le dijo que el acusado había abusado de la niña. ’Se me derrumbó el mundo’, afirma el padre del imputado».

El músico, que fue el tercer testigo que declaró durante la segunda audiencia del debate oral en el que su hijo Lautaro, de 30 años, está siendo juzgado por abusar sexualmente de una menor de 10 y de una adolescente, negó haber conocido a la presunta víctima de la segunda causa. /Cadena3

