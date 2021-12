MARTIN ILLANEZ PIDE SANCIONES PARA AUTORES DE LOS INCENDIOS EN EL CERRO DE LA CRUZ

Send an email

El representante provincial de SOMOS, Martin Illanez, alerto sobre el daño que provocan «al bosque nativo y a la biodiversidad de nuestros cerros», los incendios intencionales provocados en el Cerro de la Cruz. «Todos tienen que ir presos» indicó.

«Los daños ambientales se suceden sin consecuencias civiles o penales para sus autores. Mientras presenciamos la pérdida irreparable de la flora y fauna autóctona. Esto tiene que cambiar» señaló Martin Illanez.

El titular de SOMOS a través de sus redes sociales expresó: «Que bronca que me da esto, lo único que tenemos los riojanos son montañas y cerros, que generaciones futuras no lo verán, si no denunciamos estás prácticas».

Y pidió: «Todos tienen que ir presos por estos hechos que dañan el ambiente. Todos».

Por último, observó que todas las hectareas en llamas hoy, son espacios de uso cotidiano de «jóvenes y familias, gente que hace deporte y suben día día a ese cerro. Ahí aprenden el cuidado de la naturaleza» y podria haber sucedido una tragedia por estos incendios intencionales.

