Martínez y Amado disertaron sobre el Plan Estratégico Hídrico Provincial

El senador nacional participó de una conferencia donde además se presentó el proyecto de «Ley Federal de Agua y Saneamiento», que se impulsa para todo el país.

«El ex Secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, nos expone hoy sobre el proyecto Ley Federal de Agua, que tengo el orgullo de acompañar, y sobre el impacto positivo que tendría para nuestro país y nuestra provincia, ya que nos permitiría realizar un manejo planificado en materia de cloacas, saneamiento, agua potable y riego», manifestó el Martínez, al dirigirse a cientos de participantes de todo el país.

La presentación tuvo lugar a partir de la actividad organizada junto a la Fundación Pensar (Juntos por el Cambio), en la que participaron además la Senadora Nacional Gladys González (Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado Nacional), el Ing. Pablo Bereciartua, Juan Amado (Diputado Provincial y Ex Delegado provincial del Plan Belgrano) y Marcelo Orrego (Diputado Nacional por la Provincia de San Juan), entre otros legisladores y destacados expertos.

El senador Martínez afirmó, «En las provincias con clima árido, como la nuestra, entendemos el valor central de tener un Plan Estratégico Hídrico integral como el que hemos diseñado, que se enmarca en el proyecto de Ley Federal de Agua y Saneamiento elaborado por los equipos técnicos nacionales coordinados por el Ing. Bereciartua, a quien le guardo un gran reconocimiento ya que fue gracias a quien se logró concretar, durante el gobierno del Presidente Macri, la obra hídrica más importante de los últimos cincuenta años en nuestra provincia, el saneamiento del rio Tajamar.

A su turno, el Diputado Juan Amado, analizó la situación y detalló las principales características del plan, afirmando: «Justamente por la escasez, se necesita un uso mucho eficiente e inteligente del agua. Por ello, si queremos avanzar con el desarrollo productivo, la ampliación de la superficie cultivada, la diversificación agropecuaria y la mejora de la calidad de vida en nuestras ciudades y pueblos, necesitamos concretar este plan integral, que parta de diagnósticos que la provincia de La Rioja ya debería tener (y nunca tuvo), que organice prioridades, y planifique junto a la nación un cronograma de inversiones a corto, mediano y largo plazo, para ejecutar las obras necesarias».

Martínez concluyó afirmando: «Entendemos que el agua es un recurso estratégico que escasea en nuestra geografía. Por eso siempre afirmamos que el agua es vida, y siempre hemos velado por proteger a nuestro Famatina y a nuestra cordillera, porque de ahí proviene el agua que nutre nuestras napas y nuestros valles. Pero no es suficiente; el cambio climático no da respiro, por eso se debe actuar. Si no lo entiende este gobierno, cuando nos toque gestionar, a partir de esta Ley y de nuestro Plan Estratégico Hídrico provincial, avanzaremos sin perder un segundo en las obras necesarias para transformar positivamente el saneamiento, la provisión de agua potable y agua de riego a toda la provincia».