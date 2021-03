Martita Fort reveló cuál fue el famoso que estuvo en la “lista negra” de su cumple de 15

Send an email

La hija de Ricardo Fort no tuvo piedad y mandó al frente a una ex pareja de su padre.

Martita Fort celebró su cumpleaños de 15 en mayo de 2019 con un mega evento de 200 invitados en un exclusivo salón de Puerto Madero. En aquel momento se habló que existía una «lista negra» de invitados que no podían asistir al evento.

Invitada junto a su hermano, Felipe Fort, a Los Mammones, Jey Mammon le preguntó sobre esto y le pidió que revelara alguno de los nombres «famosos» que no podían ir.

“Honestamente no me acuerdo mucho. El tema es que ya mi papá en vida tenía una lista negra impresionante”, contó Martita al aire.

Jey le insistió sobre el tema y ambos coincidieron que Guido Suller, ex pareja de Ricardo Fort, no iba a ser bienvenido en el evento. “Pasaron muchos años, mi papá era polémico y yo no quería que mis 15 fueran polémicos, que haya gente que se encuentre ahí y empiece (el escándalo)”, cerró.

EL HOMENAJE DE MARTITA FORT A RICARDO

“¿Te tatuaste algo por tu papá o pensás tatuarte?”, fue la pregunta de uno de sus seguidores. Así se sacó una foto de su cuello, cerca de la nuca en el que se lee “05.11.1968”. Un dato desconocido, que provoca mucha empatía con Martita.

Por otra lado, en esa interacción con sus seguidores, la pequeña Fort contó que está soltera y advirtió que posee un poco de timidez en las relaciones amorosas. “Depende igual, pero lo que me suele pasar es que al principio soy bastante callada y luego soy más copada cuando agarro confianza”, aclaró la adolescente. /Paparazzi

