Más distritos del Departamento General Belgrano reciben energía eléctrica

Siendo uno de los ejes fundamentales del Gobierno de La Rioja, garantizar el servicio de energía eléctrica en cada rincón de la provincia, el Ministerio de Agua y Energía lleva a delante el “Plan Federal de Energía”. Un la política que garantiza la distribución eléctrica primaria y secundaria en parajes rurales de lejanía y de difícil acceso.

En el departamento General Belgrano, los distritos El Espinillo y Bajo Hondo fueron los últimos beneficiados. Es por eso que el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni junto a los directivos de la empresa EdeLaR; Jerónimo Quintela y Carlos Gianello acompañaron al intendente, Carlos Romero en una recorrida por las obras.

Cabe resaltar que en el paraje Bajo Hondo la obra permite mejorar las condiciones de vida de 40 ciudadanos, como así también optimizar el servicio en la escuela local, que dispone de paneles solares. La obra abarcó la ejecución de 22 km de línea de media tensión de 13.2 kv, al igual que la instalación de 1.3 km de línea de baja tensión, junto con la instalación de seis transformadores de 10kva. Mientras que en la localidad de El Espinillo los beneficiados son 18 vecinos del sector rural. El trabajo de electrificación constó de la realización de una línea de media tensión de 13,2kv con una extensión de 4.569 mts.; como así también la construcción de tres subestaciones transformadoras aéreas. Que permite a las familias del lugar, reducir la brecha de desigualdad y garantizar un derecho esencial como lo es energía eléctrica.

En referencia el ministro Adolfo Scaglioni expresó el saludo por parte del gobernador Ricardo Quintela, y dijo que al primer mandatario “sin lugar a duda le hubiera gustado estar aquí con la comunidad, porque estas son las cosas que le emocionan y por eso nos pidió que trabajemos firmemente para que este sueño se cumpla”.

Asimismo Scaglioni destacó que el agua y la energía son dos banderas que levanta el actual Gobierno. “porque el agua y la luz son cuestiones esenciales de vida, y él Gobernador nos encomendó, a nosotros que somos los brazos ejecutores de sus políticas para que lo llevemos a delante. Así como acá, este trabajo de electrificación se ha hecho en muchos lugares de la provincia, en nuestro interior profundo”.

Mientras que por su parte el presidente de EdeLaR, Jerónimo Quintela, informó que prontamente se coordinará con los vecinos para realizar la bajada de luz pertinente a cada hogar. “Además vamos a gestionar para que el personal de EdeLaR venga y les ayude a los vecinos a colocar los pilares, a las personas que les faltan, es un compromiso” expresó.

Acto seguido, el intendente Romero manifestó que este era un sueño postergado desde año 2010, donde se hizo un primer intento de electrificación rural. “Y hoy quiero transmitirles en nombre de esta comunidad, quiero agradecerles por cumplir este sueño de generaciones y generaciones que han pasado, que ya no están con nosotros, que no pudieron ver esto concretado. Para ellos es el homenaje que le hace el gobierno de Quintela, para esa gente que se ha ido y que no está más”. Finalmente el Intendente resaltó que este un hecho de justicia social y un derecho ganado para estas comunidades alejadas del Departamento.

