Más riojanas y riojanos tienen garantizado un trabajo digno

El gobierno de la provincia, a través del secretario general de la Gobernación, Armando Molina, realizó la entrega de herramientas y maquinarias a distintas unidades productivas del Movimiento Evita.

Al respecto, el secretario general de la Gobernación Armando Molina manifestó que “en La Rioja, el gobernador Quintela, a principio de año, dijo basta de ayudas sociales, que era un reclamo de todos nosotros al gobierno. No queremos ayudas sociales sino posibilidad de trabajo. Pan, Techo y Trabajo son los lemas de nuestro gobierno y acá se están valorando esas acciones” y agregó que “con el compromiso que me transmite Cacho (Luna) con esta organización, estoy seguro que vamos a lograr esta Argentina Federal y con gesto de aspiraciones sociales para que en nuestra provincia el pan, el techo y el trabajo sean realidad en todos los hogares”.

“Quiero agradecerles –continuó Molina- felicitarlos, motivarlos e instarlos para que sigamos organizando, que cada unidad se convierta en una cooperativa, que sea autosustentable para que de un plan social pasemos a un trabajo como corresponde y necesitamos”.

Por su parte, el secretario general del Movimiento Evita, Carlos Cacho Luna, sostuvo que “con gestiones nacionales conseguimos el apoyo de 10 millones de pesos en insumos y equipamientos para la unidades productivas de la zona norte de la ciudad Capital y un poco más de 9.600.000 de pesos en salarios en el marco del programa Potenciar Trabajo”. “Esto pretende demostrar la sinergia entre la organización de los trabajadores de la economía popular y un Estado que tiene su mirada y su oído puesto en este sector de los trabajadores, permitiéndonos decir que seguimos creciendo, que en esta provincia no tenemos límites para seguir creciendo, con la ayuda de nuestro gobierno provincial” añadió.

Luna remarcó que gracias a este aporte “el Movimiento Evita ingresa en nuestra provincia más de 50 millones de pesos en salarios y esto se vuelca en consumo, en los kioscos, almacenes, en la construcción, un círculo virtuoso que nos permite aportar y mostrar que cuando la organización cumple efectivamente su rol eso es muy importante en el seno de la comunidad”.

En la oportunidad, el secretario general del Movimiento Evita informó que “tenemos aprobado por la Nación, y efectivizado el primer desembolso, para la primera Feria de Productos de la Economía Popular, gestionado por nuestra organización y será en la Capital donde también trabajaremos con el Gobierno, en la búsqueda de abaratar la canasta alimentaria en la lucha contra la inflación. Ya tenemos a disposición, gracias al secretario Molina, los cuatro parques para que la feria se desarrolle”.

Para finalizar, Natalia Romero, coordinadora del Centro de Capacitación Zona Norte del Movimiento Evita expresó que “de esta manera el Potenciar Trabajo deja de ser un programa social y pasa a ser un trabajo digno, donde los compañeros y compañeras van a realizar su contraprestación en estas nuevas unidades productivas, y las que ya estaban en funcionamiento ayudamos con un poco de herramientas, para que puedan seguir trabajando”.

En esta entrega, los proyectos beneficiados son: Bloquera San Vicente, Bloquera Alta Rioja, Premoldeados Santa Catalina, Tapicería UTEP, Bloquera Antártida 4, Imprenta UTEP, Fotocopiadora Hospital y Mantenimiento Zona Norte.

