Mavys Álvarez habló con Luis Ventura y agradeció a las mujeres argentinas

Este pasado sábado Mavys Álvarez Rego volvió a hablar de la relación abusiva que mantuvo con Diego Armando Maradona a principios de los 2000, cuando ella tenía 16 años. La mujer cubana le brindó un móvil a Secretos verdaderos (América) y dialogó desde su hogar en Miami a través de Skype con Luis Ventura. Durante la charla confirmó varios datos que había revelado en entrevistas anteriores: recordó la operación de senos que le hicieron cuando todavía era menor de edad cuando visitó nuestro país, y aseguró que sintió miedo en muchas ocasiones. También le dedicó un especial agradecimiento a todo el colectivo femenino argentino por el apoyo que le brindaron desde que asentó la denuncia ante la Justicia como querellante.

En un especial sobre el caso de Mavys, el abogado Gastón Marano asistió al piso para revelar cómo sigue la causa judicial que inició Fernando Míguez, de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, ante la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, bajo el argumento de que podría haber existido ese delito cuando fue trasladada a la Argentina. Entre los acusados se encuentran Guillermo Coppola, Mariano Israelit, Omar Suárez -cara visible del local nocturno Cocodrilo-, Carlos Ferro Vieira, entre otros que acompañaban al Diez por ese entonces.

“Esta chica pasó con 17 años, prácticamente de la mano de un adulto desconocido y pasó todos los controles de Migraciones. Se le suministraban drogas desde los 6 meses de relación, y lo que nadie puede discutir es que una chica de 16 años drogada no puede consentir nada. Están todos los elementos: traslado de una menor de edad de un país a otro con fines sexuales, la privación ilegítima de la libertad, la corrupción de menores y la reducción a la servidumbre. Hay una cadena de delitos y la mayoría de ellos son imprescriptibles”, cerró el letrado, segundos antes de que apareciera en pantalla Álvarez.

“¿Sentiste miedo?”, fue una de las primeras preguntas que le hizo Ventura, después de mencionarle la existencia de videos de su relación con el futbolista. “Sí, sentí miedo de no poder controlar muchas situaciones, de no poder decidir, no me dejaban”, contestó la entrevistada sin rodeos. Cuando le consultó si alguna vez se había cruzado con Claudia Villafañe la mujer aseguró que nunca la vio personalmente, pero sí la vio a lo lejos en una sola oportunidad. En este sentido, Ventura indagó aún más y quiso saber qué le diría a Maradona si estuviera con vida, y después de un profundo suspiro, Mavys le respondió de forma sintética: “Son muchas cosas que tendría por dentro para decirle, pero no he querido pensar en eso”.

Para cerrar, la mujer decidió elevar un agradecimiento por la contención que recibió a través de las redes sociales: “Por el momento lo voy a dejar en manos de mis abogados, que han hecho un trabajo excelente y darle las gracias a todas las mujeres argentinas que me están apoyando muchísimo, de verdad, a todo el colectivo, y dejo todo en manos de la justicia argentina que sé que van a hacer un buen trabajo”. Fuente: Infobae

