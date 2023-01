Máximo Thomsen: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien”

El rugbier más complicado en la causa pidió declarar de manera sorpresiva. Quebró en llanto, se reconoció en las imágenes e identificó sus zapatillas con sangre: “Pegué una o dos patadas, no sabría a quién ni cómo”, dijo del ataque

Entre lágrimas, el rugbier acusado de pegarle la patada mortal a Fernando Báez Sosa, manifestó: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención”.

“Es algo que nunca en la vida hubiese buscado. Jamás en la vida hubiese sido mi intención. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó eso día, esa noche”, completó.

Sobre cuándo se enteró del crimen, contó: “Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todos en el piso (la policía) nos dice: “¿Ustedes saben por qué están acá? Ustedes mataron un pibe”. Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar, pero yo hasta el día siguiente no lo creía, mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía”.

El fiscal Gustavo García interrogó a Thomsen:

-¿Dónde estaba parado cuando se inició la pelea?

-Por lo que vi en los videos caminando con alguno de mis amigos. Tuve que mirar los videos porque por el alcohol y la asfixia (en referencia a la llave inmovilizadora que le practicaron los patovicas para expulsarlo de Le Brique) no recordaba. Miré para el costado y vi un grupo grande de chicos como que se iban a enfrentar con mis amigos. Cuando llego a la ronda y, se abre, siento un golpe en la cara.

-¿Usted pudo ver quien pego y a quien primero?

-No voy a responder eso porque corresponde a otra persona.

Luego, se le exhibió un video de la pelea de los que grabó Lucas Pertossi

-¿Quién está en el piso?, preguntó García.

-¿Me está preguntando si hoy en día o en ese momento? Hoy en día por todo lo que vi deduje que es la víctima.

-¿Qué hizo usted?

-Cuando entré a la ronda recibí el golpe y pegué una o dos patadas, no sabría a quién ni cómo.

-¿Le pegó patadas a la persona que está en el suelo?

-No sé, no recuerdo a quien le pegué ni cómo. En el momento estaba como en shock con todo lo que había pasado antes y entré en esa situación.

A continuación, se le mostró el video que complica a Luciano Pertossi y se le preguntó por los amigos. “No voy a responder por otras personas”, contestó.

-¿Usted se ve en el video?

-Si, soy el que lo saca.

-¿Ayrton Viollaz es esa persona?

-No voy a responder.

-¿Ese es Luciano Pertossi?

-No voy a responder.

-¿Ese es usted?

-Creo que sí.

-¿Ciro Pertossi se encuentra allí?

-No voy a responder.

-Usted dijo que pateó, pero no sabía a quién. Acá hay un auto que tapa, pero se lo ve a usted pateando. Mírese: ¿usted cree que por los movimientos son una o dos patadas?

-Dije que quizás di una o dos, pero no recuerdo.

Luego se le exhibió el video más conocido de la pelea. Otra vez no quiso identificar a los otros imputados. La fiscalía le preguntó si hay personas alrededor ajenas a su grupo. Thomsen replicó: “Ahí es cuando veo que como no hay más nadie nos fuimos. No tengo muchos buenos recuerdos de ese momento. Solo me acuerdo que vi un grupo de gente y uno de mis amigos yendo a ese lugar”.

-¿Hay alguien más alrededor de Fernando aparte de ustedes cuatro?

-Puede ser allá en el auto.

La fiscalía intentó corroborar con Thomsen los presentes en la pelea, pero él se limitó a contestar: “No voy a responder por otra persona”.

El imputado también reconoció la ropa que usó ese día, incluida la zapatilla con sangre que lo coloca como la persona que le dio la patada mortal a Fernando Báez Sosa: “Son mías”, dijo sobre el calzado y el pantalón que usó el 18 de enero de 2020.

Cuando terminó de preguntar la fiscalía, Burlando quiso interrogar al testigo, quien se negó: “No me siento cómodo respondiendo a una persona que dijo muchas barbaridades sobre mi persona y que insultó a mi mamá”. La jueza la dijo que tenía derecho a no responder.

El abogado de la querella formuló las preguntas de todos modos: “¿Por qué se cambió la ropa? ¿Por qué se cambió la ropa Ciro Pertussi?”.

Ante la falta de respuestas de Thomsen, la jueza dio por finalizada la audiencia.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...