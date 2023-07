Mayra Arena presentó “De la vía, para allá”, una charla en primera persona sobre la pobreza

La analista política y consultora de consumo masivo, Mayra Arena, participó este lunes en la Feria del Libro, donde explicó qué hay “De la vía, para allá”. La charla organizada por la Secretaría de Comunicación y Planificación Publica, tuvo lugar en Espacio 73, y contó con la presentación de la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo.

En este marco, Santángelo Carrizo, expuso: “Estos son espacios de comunicación, de conversación, donde podemos hablar de temas que nos preocupan y ocupan como gobierno; y que también después se traducen en el esquema de políticas públicas que lleva adelante nuestro gobierno”.

De este modo, recordó cómo conoció a Mayra, y destacó que no es la primera vez que visita nuestra provincia. “Mayra nos vino a traer mucha claridad”, señaló.

A su turno, Mayra Arena, dijo: “La Rioja es mi segunda casa, he venido varias veces, me gusta muchísimo, y es un lugar en el que me podría quedar”.

Asimismo, sobre su charla, señaló: “Trato de que sea dinámica porque me gusta compartir, y trato de contar las experiencias propias. Yo tengo dos miradas, viví la pobreza, viví en la villa hasta los 20 años, y también soy una militante peronista, entonces tengo mi propia mirada, mi propia experiencia de lo difícil que fue salir por todo lo que te pasa internamente, pero también tengo mi mirada política de cómo procesar eso”.

De esta manera, marcó una diferencia entre pobreza y marginalidad, y aclaró que “la pobreza, por cuestiones económicas y por la historia política de nuestro país, es algo que saboreamos casi todos. La diferencia entre el pobre y el marginal, es que el pobre tiene claro su lugar en el mundo, y puede mandar a sus hijos a una escuela que los puede sacar de la pobreza el día de mañana; pero cuando la escuela pierde esa calidad transformadora y los trabajos a los que se accede solo empobrecen, surge la marginalidad”.

“De la vía, para allá está el otro, que es distinto, y depende de las dos partes no demonizar al otro, y cuando digo el otro no es solamente demonizar al villero, también desde los sectores pobres demonizamos a los no villeros, y no queremos ser como ellos, lo que muchas veces nos pone un montón de trabas y límites que no están buenos”, indicó. Y agregó que “hay que animarse a cruzar todas las vías”.

Durante su exposición, Mayra, planteó tres tópicos: el insulto, el respeto, y el género, y manifestó que “la perspectiva de género es inevitable porque las mujeres tenemos un montón de cargas que no nos damos cuenta que son un capital, que es trabajo; y los hombres tienen que empezar a saber acompañarlas”.

Quién es Mayra

Mayra se crio en una villa del interior con calles de tierra, rancho de chapa y baño afuera con un pozo. Logró salir de la villa a los 20 años, tuvo varios trabajos y se fue formando. Hoy trabaja en una consultora de comunicación política, y asegura ser recontra peronista.

En 2018 se hizo famosa porque se viralizó su charla Ted titulada “Qué tienen los pobres en la cabeza”, en la que explica, entre otras cosas por qué los pobres tienen muchos hijos, por qué se compran zapatillas caras, por qué no siempre son “amorosos”.