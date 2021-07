Mercedes Ninci terminó internada tras quebrar en llanto en «Lo de Mariana»

«Pensé que me moría y mis hijos se quedaban sin madre»

En la mañana del miércoles, Mercedes Ninci rompió en llanto en «Lo de Mariana» (El Trece) cuando hablaban del incendio en Villa Itatí, hecho que angustió a la periodista.

Mientras hablaban sobre el incidente en donde se prendió fuego un depósito y un comedor que albergaba a una gran cantidad de personas, Mariana Fabbiani notó que Ninci estaba llorando: “¿Qué pasó Merce?, te angustiaste”.

“Perdón, no lloré anoche con Tomi Dente y lloro ahora. Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, dijo Mercedes, con lágrimas en los ojos.

“La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Disculpenme pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”, añadió Ninci.

Luego, Mercedes apuntó contra la clase política por la incapacidad para encontrar soluciones a este tipo de problemas. “No importa si gobierna unos o gobiernan otros. Nadie trae la solución. Nadie trae la solución. Pongámonos el país en el pecho y empecemos a darle un plato de comida al que no tiene. No esperemos que todo lo hagan los políticos porque no lo van a hacer”, indicó.

Y este jueves se supo que, ni bien terminó el programa, sintió un dolor de cabeza intenso y repentino que no cedía por lo que sus compañeros decidieron llamar a una ambulancia. Los paramédicos constataron que tenía una suba considerable de presión y la trasladaron a una Clínica para que le realizaran estudios.

Por la tarde, ya con los valores normalizados, Ninci habló con Pía Shaw. «Me dijo que se pegó un susto enorme. Su textual fue: ‘pensé que me moría y que mis 4 hijos se quedaban sin madre’. Realmente lo pasó mal», señaló la periodista en «LAM» (El Trece).

Y luego Mercedes contó: «Ya estoy bien pero hasta el sábado, no me puedo mover. Un embole, no me dejan ir a trabajar, me tengo que quedar en reposo».

Ángel de Brito agregó: «Ella tiene cuarenta trabajos al mismo tiempo, no para un minuto. Cuando no está trabajando está coordinando cosas de los chicos y el colegio… es una señal».

