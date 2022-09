Mes de las Juventudes: “Este sábado comienzan los Torneos Juveniles Barriales”

Send an email

A través de la Secretaría General de la Gobernación, el Gobierno provincial lanzará este sábado los denominados «Torneos Juveniles Barriales».

El evento se realiza en el marco del Mes de las Juventudes y se trata de un torneo deportivo en el que podrán participar personas de entre 16 y 30 años en tres disciplinas: vóley mixto, fútbol tenis y básquet 3 x 3.

El evento arranca este sábado 10 de septiembre a partir de las 16.00 y tendrá lugar en el Parque de la Familia, en el sector de las canchas y se jugará todos los sábados y domingos de septiembre. Las fechas de juego son 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de septiembre y el torneo prevé entregar premios por un valor de 160 mil pesos para todos los ganadores.

Para participar, los jugadores y jugadoras deberán inscribirse de manera on line y deberán llevar un alimento no perecedero en buen estado y que no esté vencido.

En este marco, el subsecretario de Articulación de Políticas Sociales, Daniel Romero, informó que este sábado las y los participantes deberán llevar una planilla impresa con todos los integrantes del equipo según la disciplina en la que se inscriban. Y agregó que además ese día deberán llevar el alimento no perecedero.

Los links de inscripción son:

Vóley Mixto:

https://docs.google.com/forms/d/1kx_vkT5tOkl6Or0RzrWZVZsvRdudSh1DOKHx3E8iyg8/edit

Básquet 3 x 3

https://docs.google.com/forms/d/1UENOcvfgqKGMa4EQ04u1cOkCQ9qMQhZjOKca-D6K4uQ/edit

Fútbol Tenis:

https://docs.google.com/forms/d/1WECT8p0IFwRBxM91din15ZW26lv7H31TYNR9T7f5Gfk/edit

