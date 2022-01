Messi viajó a Barcelona al cumpleaños de Xavi junto a Busquets y Jordi Alba

Send an email

La Pulga, actual futbolista del PSG, viajó a la ciudad catalana, donde reunió con el DT y los referentes del Barça.

Sorpresa para la prensa catalana: Lionel Messi apareció en Barcelona. No tardaron mucho en ubicarlo: en la parte alta de la ciudad, fue a cenar a un restaurante japonés junto a Xavi, que este martes cumple 42 años, y Jordi Alba y Busquets, tres ex compañeros en el Culé. Tal es así que al dejar el local gastronómico había varias cámaras que lo abordaron, y el rosarino no hizo declaraciones.

Además de Leo, también participaron de la cena las parejas de los cuatro. También estuvo Pepe Costa, ex empleado del Barsa y una persona muy allegada a Lionel.

Si bien con Busquets ya había tenido contacto tras su salida al Paris Saint Germain, con Xavi no había coincidido desde que volvió de Qatar para conducir al Barcelona.

🚨Leo Messi abandona el restaurante en el que estaba cenando con Xavi Hernández y con Sergio Busquets. #FCBarcelona pic.twitter.com/IJXiWmIxWQ — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) January 24, 2022

