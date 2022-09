Mil días de Gestión: “El gobernador realizó un repaso por todo lo realizado y se comprometió a seguir trabajando para una mejor provincia”

Send an email

En el marco de cumplirse los mil días de gestión, el gobernador Ricardo Quintela encabezó una reunión de Gabinete en inmediaciones al Dique Los Sauces, donde se plantearon los pasos a seguir para lo que resta de mandato frente a la Provincia.

En ese contexto, el mandatario provincial se refirió a las obras que lleva adelante su Gobierno, sosteniendo que “lo primero que le pedí al presidente de la Nación en la reunión que tuvimos, es por varias cosas que comenzamos, la obra del dique, la de Pampa de la Viuda, y la de Santo Domingo, el camino a Chile”.

“La puesta en marcha del gasoducto, y luego se extendió a Patquía y Chilecito, ya se presentaron los proyectos desde Chamical para llegar a los seis departamentos”, agregó y adelantó que “para el próximo año iniciar obras de envergadura que se pueden realizar en la provincia”.

Y continuó: “El Súper Banco es un esfuerzo enorme de la provincia, para que la gente pueda acceder a productos de primera necesidad que están requiriendo. Los riojanos son los que tienen ese privilegio, y ahora incorporamos a quienes no son riojanos”.

Destacó la creación de “Alas Riojanas y su nuevo vuelo, nos criticaron duramente y ahora pensamos seriamente en que se pueda hacer un vuelo de La Rioja-San Pablo, tal como lo hizo Mendoza”. “Nos interesa la variedad en los servicios que podemos ofrecer a nuestra gente”, puntualizó.

Destacó el plan “Forestar” y anunció en ese sentido que “se va a fabricar o producir plantas anuales, y es una nueva empresa del Estado que comenzará trabajar diariamente”.

“Las políticas de parques – dijo- es recuperar los espacios vacíos, y esto tiene ese sentido como modelo que no es nuestro, que está en el parque de la ciudad, y le dimos mucha más vida”. “Asimismo vamos a ayudar a los intendentes en cada uno de los departamentos, para que toda la gente disfrute y transite por el departamento como en Chamical, y pueda visibilizar el avance del parque”, expresó.

El mandatario riojano se refirió a la instalación del Comité Operativo de Emergencias (COE) y expuso: “aquí me quiero detener porque ellos, no solamente colaboraron en pandemia, donde comenzaron los chalecos rojos, y se llama Comité Operativo de Emergencias porque era para atender las emergencias; y nos sorprendieron por la incorporación de conocimientos y por sus conductas para atender y responder ante la prestación de los servicios”.

“Los camperas rojas no son de un partido político, sino que son de la gente”, señaló, agregando que “a eso lo tenemos que tener en claro, no debemos politizar el tema, porque es una asistencia instrumentada por el gobierno provincial, y es una fuerza para la asistencia social, por eso es importante la no partidización de estos chicos, que sigan cumpliendo el rol que cumplieron hasta ahora que son pacientes, colaborativos”.

Sobre los Microemprendimientos, remarcó que se busca “fortalecer a través del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria, para que puedan acompañar a su economía familiar, a través del trabajo genuino”.

En materia de comunicación, destacó que “hemos recuperado la fortaleza de Radio La Torre y Canal 9 para llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, y que tengamos una política de comunicación de excelencia”.

“En salud estuvimos a la vanguardia de varias decisiones políticas que tomamos, que fueron criticadas en su momento, pero luego valoradas a nivel nacional e internacional”, afirmó y remarcó que “La Rioja fue ejemplo en muchas cosas como la obligación en el uso del barbijo, y éramos denostados por eso”.

“La actitud que tuvo la gente que estuvo al frente de la pandemia, que fue humana, de mucha contención, entendimiento, lo hicieron con tanto amor que sus seres queridos entendían que tenían que ser prudentes”, agregó.

“Los que estuvieron al frente de la pandemia lo hicieron con mucho profesionalismo, eficiencia”, subrayó.

En ese mismo marco, reflexionó en que “hay gente que tenía que viajar cientos de kilómetros desde el interior y ahora, asumimos el compromiso de terminar el servicio de diálisis en el hospital de Villa Unión, y de esa manera evitar el gasto que significa recibir ese servicio en Capital”.

En cuanto a los logros deportivos, señaló “el equipo de primera en Básquetbol logró que mucha gente se sienta identificado, como con las Naranjitas que nos permiten gozar de un espectáculo deportivo, que muchos pueden criticar, pero nadie puede cuestionar lo que significa ese espectáculo”.

“La Rioja -dijo- es una de las pocas provincias que hace una feria del libro que esta jerarquizada”.

“(…) por otro lado tenemos el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, con una fuerte política asistencial. La asistencia debe ser temporaria, y las familias que dejen de necesitar porque se incorporan al sistema, debe concluir para dar paso a otra familia que se encuentre en situación de vulnerabilidad social”.

“El Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria logró inversiones que permitieron el desarrollo de un polo tecnológico; y generó trabajo, que significa la incorporación del recurso financiero que permite mover la rueda de la economía, con la secretaría de Minería, Medio Ambiente, donde se comenzó a trabajar no solamente en políticas de asistencia, y acompañamiento al sistema productivo, sino la diversificación de la materia productiva y de materia hídrica en la Provincia”, indicó.

“Ver la planta, significa generar las condiciones para que sea regada y la acumulación del agua como recurso vital, y se buscó todos los recursos, como en Valle del Bermejo que se inaugurará la semana que viene una represa”, reveló Quintela en cuanto a los anuncios para el Interior.

Recalcó que en Patquía, “construimos una represa, así como la construcción de viviendas en los lugares más recónditos de la provincia. En Vinchina fuimos a poner el agua, la luz y la conectividad al último pueblo que limita con Chile”.

“Más que inaugurar una obra, significa vincularnos con todas esas familias, y es una mano solidaria que permite la renta social, y el Estado no busca ganar en servicios, sin generar igualdad de vida y de oportunidades”, exteriorizó.

Por todos lados, dijo, “se diversificaron las obras de infraestructura, lo que permite un ahorro significativo de recursos que hoy funciona”. “Chepes tiene agua, y en este momento se comienzan a construir contendedores, un pequeño reservorio de agua para tratar de contener esa agua”.

En cuanto a las obras y logros del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos dijo “queremos que la mal llamada cárcel, sea un instituto de rehabilitación social, por eso queremos construir un nuevo instituto, cerca de Patquía, para que pueda cumplir con el servicio correspondiente”.

Se refirió por otro lado a la Línea de alta tensión La Rioja-Nonogasta y Anguinán, que son las torres que van para Chilecito. “De esa manera, poder dar al oeste riojano, el desarrollo”.

Sobre las plazas hoteleras, el mandatario dijo que “ante la llegada de River, que nos pide todo el Naindo, es el único del nivel de jerarquía que se precisa; y no tenemos otros hoteles 4 estrellas, por lo que tenemos que construir un hotel que permita calidad y confort a todos los turistas que lleguen”.

Quiero que tengan conciencia de las obras, y los recursos, que hay que conseguirlos porque hemos podido conseguir los recursos para plantar las bases y los proyectos políticos, que significa generar las condiciones, que generen oportunidades para la gente, y mejores condiciones de vida.

En lo que respecta a Rioja Bus, el gobernador dijo que “pudimos contar con los recursos necesarios para adquirir unidades del interurbano, que garanticen a los ciudadanos un servicio que llega de la mano del Estado, que incluye”.

“Venimos reclamando el federalismo, para que tengamos conciencia todos nosotros sobre qué plantean. Hoy tenemos que luchar con otras armas”, reflexionó.

En diálogo con los medios de prensa, el gobernador Quintela expuso que “se presentaron los niveles de ejecución de obras, y ahora, lo que queríamos también es hacer el acto en este lugar emblemático como es el Dique de los Sauces, y aprovechar todos los espejos de agua, de todos los departamentos, con sistema de almacenamiento, profundizar y alrededor de esos espejos, urbanizar; donde se consolide la política en materia de turismo, y que hoy batió récord”.

“Está a la cabeza de la generación de puestos de trabajo, como la industria el sector agro ganadero, que genera puestos de trabajo y hace a la generación de divisas”, valoró y agregó que “el balance es positivo y lo que digo es que no estoy conforme nunca, porque siempre queremos más, trabajar mejor, y abarcar a todos los sectores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, con educación, alimentación, salud y un techo digno”.

Comentó que se invertirán “2.200.000 millones de pesos más para el Gasoducto Chilecito, y desde donde se presentó el proyecto aprobado para proveer gas a Chilecito y al Valle del Bermejo”.

“La obra del gasoducto que va enterrado y la gente cuando abra el gas, será natural, y se prevé llegar a la mayor cantidad de departamentos posibles”, auguró.

Quintela recordó que “la obra que paró el gobierno de Macri que es la red de alta tensión de Chamical a Chepes”.

Obras de urbanización en el Dique Los Sauces

El arquitecto encargado de la obra, Emiliano Venezia informó a los presentes que el proyecto del Dique para el turismo nacional e internacional, contará con servicios, y planteados como la primera obra autosustentable económicamente, con lotes que servirán para los visitantes, como también los habitantes de la zona. En el lugar, dijo, se edificará hacia fin de año un teatro al aire libre, un mini mercado, un núcleo de baños, y un centro de salud.

