Send an email

Milagro Sala trató de mentiroso a Alberto Fernández: “dice que habla seguido conmigo, pero no es cierto”

Milagro Sala, dirigente social de la Organización Tupac Amaru, trató de mentiroso al presidente Alberto Fernández, al afirmar: «Dice que habla seguido conmigo, pero no es cierto».

«Escuché al Presidente, que dice que habla seguido conmigo, pero la única vez que le mandé un mensaje a su entorno fue para pedir que por favor no saquen a Dylan cuando cambiaban los ministros… pero hablar con él continuamente no sucede, no habla seguido conmigo», afirmó la dirigente.

En declaraciones a Futurock, afirmó que hace «más de un año» que no habla con Alberto Fernández, y precisó: «Yo hablo con algunos que están alrededor, que por ahí me dicen que pregunta por mi marido que está enfermo, o mi hijo que está enfermo… Pero de mi situación de detención no se habla».

«Es contradictorio lo que le pasa al Presidente, que dice que él no puede resolver; pero a mí me metió presa la política, es la política quien debe resolver la situación… ¿A qué Justicia podemos pedirle que nos libere? Si en la provincia de Jujuy está cooptada por el radicalismo», enfatizó.

En ese punto, Salas retrucó: «Ayer quiso decir (Alberto Fernández) la Justicia… Qué Justicia podemos pedir que nos liberen, cuando la Justicia está cooptada por amigos y afiliados de la Unión Cívica Radical acá en Jujuy. No se en quién confía».

Al ser consultada sobre el motivo por el que cree que el Presidente dijo que mantenía un contacto permanente con ella, respondió: «No sé, se habrá puesto nervioso porque hubieron compañeros que le reclamaban el pedido de libertad».

«Quiero que resuelvan la situación de los presos políticos del país, somos más de 30 compañeros. Esta situación no da para más, siendo que Argentina es uno de los países que se habla muchísimo en defensa de los derechos humanos», enfatizó.

Además, analizó las palabras del jefe de Estado en el homenaje a «los 12 de la Santa Cruz»: «Dijo que no se puede soportar que esto pase, entonces es como que te contradecís porque por un lado decís que no se puede soportar, pero por el otro lado tenés presos políticos». Clarín

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...