Ministro Vergara: “Es importante que sigamos cuidándonos y que todos colaboremos”

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, aseguró que el sistema de salud no está saturado, pero alertó sobre el aumento creciente de casos de covid semana a semana, además del incremento de accidentes viales, lo que significa una mayor ocupación de camas.

Vergara, en ronda de Medios, indicó que “hubo un aumento de casos que va de semana a semana que, si bien no saturó el sistema sanitario, pero si seguimos con esta proyección probablemente tengamos inconvenientes. Es importante comunicar que hay que evitar asistir a reuniones masivas y continuar reforzando las medidas preventivas como el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social”.

Manifestó que “desde el 1 de enero en adelante fueron en aumento los accidentes lo que se ve traducido en una mayor ocupación de camas. En el Hospital Vera Barros la mayoría de los hospitalizados en Terapia son como consecuencia de los accidentes viales y gran parte de ellos vinculados con el consumo de alcohol, por lo que vemos la declaración de la Ley Seca que se implementará, como una medida importante junto con la tolerancia cero de alcohol al volante para aquellas personas que van conduciendo, de esta manera ponemos en marcha dos acciones que controlarán los móviles en accidentes de tránsito como lo es el consumo excesivo de alcohol y que se incrementa en estas fechas”.

“Hay que llamar la atención de que más del 50 por ciento de los pacientes hospitalizados son del interior, por lo que las autoridades políticas de los departamentos deben tener en cuenta esta situación y que se debe actuar con mayor cuidado teniendo presente las medidas adoptadas y que garanticen su efectivo cumplimiento porque no es una cuestión restrictiva de Capital. Si esto no se hace los casos seguirán en aumento”, advirtió.

“La situación en el Hospital de Fátima, de los internados en Terapia Intensiva, entre un 60 y 70 por ciento ocupación, mientras que en Clínica Médica destinada además a la atención de pacientes con Covid leve, la ocupación es de un 100 por ciento, situación que hace dos semanas no la teníamos. Si seguimos con estos números la situación es preocupante y no queremos llegar a tener nuestro sistema de sanitario colapsado”.

Vergara recordó que “cuando empezó la pandemia advertimos una disminución de accidentes viales porque la gente estaba en sus hogares y no circulaba”. Planteó que, si bien los accidentes tienen una carga económica significativa para el Estado dada la necesidad en varias oportunidades de asistencia respiratoria, cirugías, la colocación de prótesis “lo más importante es el número de camas disponibles, necesitamos camas libres”. En ese sentido indicó que siguen vigentes los acuerdos con el sector privado de la salud para garantizar el servicio no mutualizado de pacientes con covid en caso de requerirse su internación en estos centros.

Consideró que “hay muchos factores que inciden con el aumento de ocupación de camas pero que en gran parte tienen que ver con la movilidad. Donde hay mucha gente por lo general no se mantienen las medidas de prevención. La gente tiene que seguir pensando que es mejor quedarse en casa, evitar reuniones sociales y que febrero lo podamos vivir y celebrar con nuestra familia, con los miembros convivientes”.

El titular de Salud hizo hincapié en la necesidad de que las y los riojanos tengan un cuidado integral de la salud no solo en lo que tiene que ver con la covid. “Queremos llamar la atención de que esto no pasó tuvimos una disminución de casos situación que se vio beneficiada con el clima lo que llevó a una curva plana de casos positivos pero que producto de las conductas individuales derivó en un aumento de los mismo. Es importante que sigamos cuidándonos y que todos colaboren. No queremos que las medidas sean restrictivas, pero necesitamos de la ayuda de todos porque hoy vemos que esto no es así”.