Mirta Collante celebró que se vaya a revalidar el desempeño de los funcionarios del Estado en la reforma constitucional

La ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Asís, recibió en su despacho, a la presidenta de la Asociación Madres del Dolor, Mirta Collante, para trabajar en conjunto en Seguridad Vial y para considerar sus aportes en el debate por la reforma constitucional que se va abordar en los siguientes meses, como una parte fundamental de la sociedad. En la reunión, Collante celebró que se vaya a revalidar el desempeño de los funcionarios, incluidos los jueces.

En ese sentido, Mirta Collante manifestó que “nos urge conocer la reforma judicial de la Constitución Provincial que se viene, donde se van a comenzar a dar los primeros pasos y fuimos convocados para que nosotros, desde la Asociación, aportemos nuestras consideraciones pertinentes”.

A la vez, expresó que “celebramos que se vaya a revalidar el desempeño de los funcionarios, incluidos los jueces, uno a veces pide los jury de enjuiciamiento y no prosperan y ese es también otro tema que planteamos en el Observatorio de las Víctimas, para que desde allí se instruya a las víctimas de cómo hacer una denuncia para pedir un jury cuando los jueces no cumplen con expedientes o no se cumple la ley de víctima y demás”.

Seguidamente, detalló que la Asociación Madres del Dolor está trabajando con otras asociaciones de víctimas de todo el país: “a la Agencia Nacional de Seguridad Vial les pedimos capacitaciones para la Provincia para evitar las muertes por siniestros viales, debido a que La Rioja ocupa el segundo lugar proporcional por muertes de siniestros viales y gran ocupación de camas en los hospitales por esta causa. Queremos que La Rioja tenga una Ley de Alcohol Cero, que sean conductores responsables”.

Asimismo, señaló que “queremos trabajar con la Secretaría de Seguridad Vial y que la sociedad sepa que hay un número telefónico 146, opción 2, que cuando ocurre un siniestro son atendidos por asesores de Buenos Aires que ayudan a cubrir todas las necesidades como demandas de traslados y ayudas para víctimas en situación de vulnerabilidad y nosotros queremos ser agentes multiplicadores de esa información”.

Además, sostuvo que los riojanos y riojanas necesitamos conductores capacitados para evitar siniestros viales: “desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos dijeron que en el mes de mayo comenzarán las capacitaciones a los docentes para que sea un mensaje multiplicador”, y destacó el apoyo de la ministra Asís, “siempre tiene mucha apertura para con nosotros, estamos agradecidos por su respuesta positiva y acompañamiento”.

