Moria Casán lanza a Massa 2023: “es el más preparado para acceder a la Casa Rosada”

Send an email

El Frente Renovador comienza a levantar vuelo propio en medio de la interna del Frente de Todos. Sergio Massa se convirtió en el principal articulador de la unidad de la coalición oficialista y en el encargado de tender puentes con la oposición. El próximo 22 de abril en Mar del Plata está prevista la realización de un congreso del massismo para defender la identidad del FR dentro del gobierno nacional como pilar fundamental en el FdT.

Massa es en rigor, junto a Máximo Kirchner, es miembro fundacional del Frente de Todos y la unidad del peronismo que derrotó a Mauricio Macri en 2019. Aún antes de la consagración de Alberto Fernández, a través de una publicación de Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales, como candidato presidencial. El trabajo del presidente de la Cámara de Diputados se cristalizó el domingo pasado en un reducto anti peronista del conurbano como San Isidro. Allí se impuso la lista que empujaban Sebastián Galmarini y la kirchnerista Teresa García frente a Santiago Cafiero. Casi una réplica de la génesis del Frente de Todos: Massa y el kirchnerismo como fórmula de unidad y éxito electoral.

Justamente desde San Isidro surgió una nueva aliada de Massa. “Yo creo que Sergio Massa tiene pasta de ser un hombre brillante, es un hombre muy preparado, y considero que esta gestión del FMI ha sido el gran Samoré de la República Argentina porque hasta Guzmán se lo agradeció, el primero que le agradeció la gestión de esta gran cantidad de fondos que le van a dar a los argentinos, fue nuestro ministro de economía”, declaró Moria Casán, actual pareja de Fernando Galmarini, suegro del tigrense. “Creo que es un hombre absolutamente preparado, surfea, no digamos que cinturea ni que panquequea, una cosa es panquequear y otra cosa es ser como un gran diplomático; porque tiene cintura, yo digo ‘vos hasta haces el hula hula con la política. Lo encuentro en su punto caramelo a Massa. Yo no lo conocí mucho pero lo encuentro preparado como persona, como con más edad. Y además está siempre, es un hombre del poder. Es el presidente de la Cámara de Diputados, ha sido el vocero de Cristina, después que se hayan peleado, que se hayan amigado. El tipo está en el poder y desde ese lugar, me parece que es el más preparado para acceder a la Casa Rosada”, agregó la actriz.

En la interna del PJ de San Isidro se impuso el espacio que respaldaba la jefe del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), Teresa García, y que llevaba como candidato al titular del consejo local al gremialista de Sadop José Luis Casares, y de primer congresal a Fernando «Pato» Galmarini, contra el sector que conducía el PJ sanisidrense y tenía el apoyo respaldo del canciller Santiago Cafiero. La diferencia de 70 a 30 fue a favor del espacio apoyado por La Cámpora, el Frente Renovador y la CGT regional. En otro de los territorios con mayor efervescencia, el resultado fue contundente en Tres de Febrero: más del 50 % de los votos a favor de la lista que encabezaba el concejal camporista Juan De Bandi, mientras que el espacio que era apoyado por el histórico ex intendente Hugo Curto terminó tercero con menos del 20 por ciento de los votos.

En General Pueyrredón, el dirigente gremial de Luz y Fuerza Eduardo Coppola, quien fue apoyado por la titular de la ANSES, Fernanda Raverta (La Cámpora), se alzó con la victoria frente al actual presidente del PJ de Mar del Plata, Manuel Rapacioli.

En tanto, en el partido de San Miguel, también ganó el espacio apoyado por La Cámpora y otras organizaciones sociales, por lo que el PJ de ese distrito seguirá siendo presidido por el concejal Juan José Castro. En el interior también se dio la tendencia ganadora de los espacios que fueron apoyados por la conducción partidaria provincial. En este caso, en Chascomús, ganó el candidato de La Cámpora, Alfredo Machín. Aunque por pocos votos, logró vencer a Mariano Fernandino, hijo del exintendente Norberto Fernandino, que era apoyado por el PJ tradicional.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...